9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

50% Tariff: ‘PM मोदी को घुटने नहीं टेकने चाहिए’, भारत के साथ खड़े हुए बड़े अमेरिकी नेता; खतरे में ट्रंप की पॉलिटिक्स!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले की आलोचना हो रही है। पूर्व उप-विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने कहा कि इससे अमेरिका-भारत संबंध खतरे में हैं। ट्रंप के बयान ने भारत सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है

भारत

Mukul Kumar

Aug 09, 2025

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फोटो- IANS

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। अब इस फैसले को लेकर अमेरिका में ही उनकी खूब आलोचना हो रही है। इस बीच, अमेरिका के एक बड़े नेता ने भारत के पक्ष में बयान दिया है।

अमेरिका के पूर्व उप-विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने भारत पर ट्रंप के टैरिफ की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि टैरिफ के कारण अब अमेरिका-भारत के बीच संबंध खतरे में हैं।

कर्ट कैंपबेल ने कहा कि 21वीं सदी में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता भारत के साथ है। जो अब खतरे में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जिस तरह से बात की है, उसने भारत सरकार को किसी भी अंजाम तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया है।

ये भी पढ़ें

अमेरिकी अखबार ने Trump को दिखाया आईना, लिखा- बारिश के अनुमान की ख़बर देख टीवी तोड़ेंगे या छाता निकालेंगे?
विदेश
Donald Trump

पूर्व मंत्री ने भारत को दी सलाह

इसके साथ, पूर्व मंत्री ने भारत को एक सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर अमेरिका का भारत पर दबाव उल्टा पड़ सकता है।

कैंपबेल ने कहा कि अगर आप भारत से कहेंगे कि उसे रूस के साथ अपने संबंधों का त्याग करना होगा, तो भारतीय रणनीतिकार ठीक इसके विपरीत करेंगे। बता दें कि टैरिफ विवाद के कारण अमेरिका और भारत के बीच तनाव बाढ़ गया है।

अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को कहा कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है और अमेरिका उसके साथ लगातार इस संबंध में बातचीत कर रहा है। उधर, इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ विवाद सुलझने तक भारत के साथ कोई व्यापार वार्ता नहीं होगी।

भारत ने अमेरिका को लेकर क्या कहा?

इसके अलावा, शुक्रवार को भारत की तरफ से भी व्यापार समझौते को लेकर एक बयान जारी किया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत अमेरिका समेत कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज दुनिया देश की ताकत को पहचान रही है।

मंत्री ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका ने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर बातचीत करने का निर्णय लिया है, जिसे इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

09 Aug 2025 09:50 am

Published on:

09 Aug 2025 08:16 am

Hindi News / World / 50% Tariff: ‘PM मोदी को घुटने नहीं टेकने चाहिए’, भारत के साथ खड़े हुए बड़े अमेरिकी नेता; खतरे में ट्रंप की पॉलिटिक्स!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.