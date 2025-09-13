स्पेन की राजधानी मैड्रिड के बार में विस्फोट, 21 लोग घायल

Explosion in Madrid: स्पेन की राजधानी मैड्रिड के वालेकास इलाके में शनिवार को एक बार में हुए विस्फोट से 21 लोग घायल हो गए। स्पेनिश आपातकालीन सेवाओं के अनुसार, तीन लोगों की हालत गंभीर है, जबकि दो की स्थिति संभावित रूप से गंभीर बताई जा रही है। विस्फोट ने बार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे दरवाजे उखड़ गए और सड़क पर कांच के टुकड़े बिखर गए।
घटना शनिवार को हुई, जब बार में अचानक धमाका होने से छत आंशिक रूप से ढह गई। फुटेज में दिखा कि ईंटों के ढेर जमीन पर बिखरे पड़े हैं। फायरफाइटर्स ने मलबा साफ करने का काम शुरू कर दिया। एक वीडियो में प्राथमिक उपचारकर्ताओं को एक पीड़ित को स्ट्रेचर पर ले जाते देखा गया। आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और स्निफर डॉग्स तथा ड्रोन का उपयोग करके बचाव कार्य को तेज किया। वालेकास इलाके में स्थित यह बार स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय था, लेकिन विस्फोट के कारण आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई।
सिविल प्रोटेक्शन और मेडिकल सेवाओं ने 21 लोगों का इलाज किया। तीन घायलों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें संभवतः जलन या चोट के कारण जान का खतरा है। दो अन्य की स्थिति संभावित रूप से गंभीर है, जबकि बाकी को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बचाव कार्य जारी है।
विस्फोट के सटीक कारण का अभी पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में गैस लीक या अन्य तकनीकी खराबी का संदेह जताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। स्थानीय पुलिस और जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी है। स्पेनिश आपातकालीन सेवाओं ने कहा, विस्फोट ने बार को तबाह कर दिया, जिसमें 21 लोग घायल हुए। अधिकारियों ने आसपास के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है।