स्पेन की राजधानी मैड्रिड के बार में विस्फोट, 21 लोग घायल

घटना शनिवार को हुई, जब बार में अचानक धमाका होने से छत आंशिक रूप से ढह गई। फुटेज में दिखा कि ईंटों के ढेर जमीन पर बिखरे पड़े हैं। फायरफाइटर्स ने मलबा साफ करने का काम शुरू कर दिया। एक वीडियो में प्राथमिक उपचारकर्ताओं को एक पीड़ित को स्ट्रेचर पर ले जाते देखा गया। आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और स्निफर डॉग्स तथा ड्रोन का उपयोग करके बचाव कार्य को तेज किया। वालेकास इलाके में स्थित यह बार स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय था, लेकिन विस्फोट के कारण आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई।