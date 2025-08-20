ईरान में धमाका, एक व्यक्ति की मौत और सात घायल

इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच 13-24 जून तक चले युद्ध को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 12 दिन तक चले इस युद्ध में दोनों ही देशों को नुकसान पहुंचा, लेकिन इज़रायल की तुलना में ईरान को जान-माल का काफी ज़्यादा नुकसान हुआ। 12 दिन तक चले इस युद्ध के दौरान ईरान में कई विस्फोटक फैल गए, जो अभी भी खतरनाक हैं। ऐसे ही एक विस्फोटक की वजह से मंगलवार को ईरान में धमाका हुआ। यह धमाका लोरेस्तान (Lorestan) प्रांत के बेयरानशहर (Beyranshahr) शहर में हुआ।
ईरान के लोरेस्तान प्रांत के बेयरानशहर शहर में मंगलवार को हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पीड़ित की पहचान उजागर नहीं की गई है।
इस धमाके में सात लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार घायलों में सभी बच्चे और किशोर हैं।
इज़रायली एयरस्ट्राइक्स के बाद ईरान में कई जगह विस्फोटक फ़ैल गए हैं, जिनमें कभी भी धमाके होने की काफी ज़्यादा रिस्क है। ऐसे में इन विस्फोटकों की तलाश की जा रही है।
एक रिपोर्ट के अनुसार इज़रायल ने 12 दिन चले युद्ध के दौरान ईरान में क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। ये बम बड़े क्षेत्र में छोटे-छोटे विस्फोटक बिखेरते हैं, जिनमें से कई विस्फोट नहीं करते और बाद में नागरिकों, खासकर बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं।