Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

ईरान में धमाका, एक व्यक्ति की मौत और सात घायल

Explosion In Iran: ईरान में हुए एक धमाके में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। इस धमाके में सात लोग घायल भी हुए हैं।

भारत

Tanay Mishra

Aug 20, 2025

Explosion
Explosion in Iran (Image: Patrika)

इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच 13-24 जून तक चले युद्ध को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 12 दिन तक चले इस युद्ध में दोनों ही देशों को नुकसान पहुंचा, लेकिन इज़रायल की तुलना में ईरान को जान-माल का काफी ज़्यादा नुकसान हुआ। 12 दिन तक चले इस युद्ध के दौरान ईरान में कई विस्फोटक फैल गए, जो अभी भी खतरनाक हैं। ऐसे ही एक विस्फोटक की वजह से मंगलवार को ईरान में धमाका हुआ। यह धमाका लोरेस्तान (Lorestan) प्रांत के बेयरानशहर (Beyranshahr) शहर में हुआ।

एक व्यक्ति की मौत

ईरान के लोरेस्तान प्रांत के बेयरानशहर शहर में मंगलवार को हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पीड़ित की पहचान उजागर नहीं की गई है।

ये भी पढ़ें

अमेरिकी टैरिफ के बाद रूस ने खोले भारतीय सामान के लिए दरवाजे, कहा – “रूसी मार्केट करता है स्वागत”
विदेश
India-Russia handshake

सात लोग हुए घायल

इस धमाके में सात लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार घायलों में सभी बच्चे और किशोर हैं।

विस्फोटकों की हो रही है तलाश

इज़रायली एयरस्ट्राइक्स के बाद ईरान में कई जगह विस्फोटक फ़ैल गए हैं, जिनमें कभी भी धमाके होने की काफी ज़्यादा रिस्क है। ऐसे में इन विस्फोटकों की तलाश की जा रही है।

क्लस्टर बम बन सकते हैं खतरा

एक रिपोर्ट के अनुसार इज़रायल ने 12 दिन चले युद्ध के दौरान ईरान में क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। ये बम बड़े क्षेत्र में छोटे-छोटे विस्फोटक बिखेरते हैं, जिनमें से कई विस्फोट नहीं करते और बाद में नागरिकों, खासकर बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं।

ये भी पढ़ें

नमाज के दौरान मस्जिद में ताबड़तोड़ गोलीबारी, नाइजीरिया में 27 लोगों की मौत
विदेश
mosque in nigeria

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

20 Aug 2025 04:03 pm

Hindi News / World / ईरान में धमाका, एक व्यक्ति की मौत और सात घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.