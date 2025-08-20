ईरान में धमाका, एक व्यक्ति की मौत और सात घायल

इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच 13-24 जून तक चले युद्ध को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 12 दिन तक चले इस युद्ध में दोनों ही देशों को नुकसान पहुंचा, लेकिन इज़रायल की तुलना में ईरान को जान-माल का काफी ज़्यादा नुकसान हुआ। 12 दिन तक चले इस युद्ध के दौरान ईरान में कई विस्फोटक फैल गए, जो अभी भी खतरनाक हैं। ऐसे ही एक विस्फोटक की वजह से मंगलवार को ईरान में धमाका हुआ। यह धमाका लोरेस्तान (Lorestan) प्रांत के बेयरानशहर (Beyranshahr) शहर में हुआ।