‘God is Good’ कोडवर्ड के जरिए F15-E के वेपंस ऑफिसर ने जिंदा होने का भेजा था सिग्नल, ट्रंप ने बताए ऑपरेशन डिटेल्स

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पायलट को दिन में सूरज की रोशनी में बचाया गया। वह जेट के क्रैश हुए जगह से कई मील दूर लैंड हुआ था, जबकि वेपंस सिस्टम ऑफिसर को रात के वक्त बचाया गया। उस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने साहस का परिचय दिया। अमेरिकी सैनिकों ने ईरानी क्षेत्र के अंदर एक अस्थायी बेस स्थापित कर लिया था। इलाके में भीषण लड़ाई के बावजूद, दोनों क्रू मेंबर्स को आखिरकार सुरक्षित बचा लिया गया।