6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘God is Good’ कोडवर्ड के जरिए F15-E के वेपंस ऑफिसर ने जिंदा होने का भेजा था सिग्नल, ट्रंप ने बताए ऑपरेशन डिटेल्स

God is Good: अमेरिकी वेंपस सिस्टम अधिकारी को बचाने के लिए 200 अमेरिकी सैनिक ईरान में उतरे थे। उन्होंने भीषण गोलीबारी के बीच वेपंस ऑफिसर को बचाया। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Apr 06, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (ANI)

Trump Reveals Operation Details: अमेरिका ने ईरान में फंसे अपने दोनों पायलटों का रेस्क्यू कर लिया है। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गदगद हैं। वहीं, दोनों पायलटों के रेस्क्यू के बाद उन्होंने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू भी दिया है। जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके घटनाक्रम की जानकारी दी है।

वेपन ऑफिसर ने 'God is good' कोडवर्ड भेजा

Axios को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फाइटर जेट F15-E के क्रैश होने के बाद अमेरिकी अधिकारी पायलट और वेपन ऑफिसर की तलाश में जुट गए थे। उन्होंने बताया कि वेपन ऑफिसर ने 'God is good' कोडवर्ड भेजा। शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का डर लगा कि कहीं ईरानी सेना उन्हें किसी जाल में तो नहीं फंसा रही है।

ईरान की पहाड़ी इलाके में 24 घंटे से ज्यादा देर तक छिपा रहा

उन्होंने कहा कि घायल वेपंस सिस्टम ऑफिस ईरान की पहाड़ी इलाके में 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक जिंदा रहा। ऑपरेशन डिटेल्स की जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि उसे बचाने के लिए करीब 200 अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। उन्होंने कहा कि पायलट एक पहाड़ी दरार में छिपा हुआ था। उसे हजारों ईरानी नागरिक और IRGC के जवान ढूंढ रहे थे, लेकिन अमेरिकी निगरानी तकनीक ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया।

God is Good कोडवर्ड के बारे में बताते हुए कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के बीच असामान्य रेडियो मैसेज चर्चा का विषय बन गया। जिसे शुरू में में 'Power be to God' के रूप में सुना गया। बाद में उसे 'God is good' के रूप में समझा गया। उन्होंने कहा कि वेपंस सिस्टम अफसर जिंदा था और वह ईरानियों से बच रहा था।

पायलट को सूरज की रोशनी में बचाया गया था

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पायलट को दिन में सूरज की रोशनी में बचाया गया। वह जेट के क्रैश हुए जगह से कई मील दूर लैंड हुआ था, जबकि वेपंस सिस्टम ऑफिसर को रात के वक्त बचाया गया। उस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने साहस का परिचय दिया। अमेरिकी सैनिकों ने ईरानी क्षेत्र के अंदर एक अस्थायी बेस स्थापित कर लिया था। इलाके में भीषण लड़ाई के बावजूद, दोनों क्रू मेंबर्स को आखिरकार सुरक्षित बचा लिया गया।

इजरायल ने सीमित सहायता प्रदान की

उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में इजरायल ने सीमित सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने IRGC के सैनिकों का लोकेशन दिया। उन पर हमले भी किए। डोनाल्ड ने आगे कहा कि दोनों सहयोगी देशों ने इस ऑपरेशन के दौरान मिलकर काम किया।

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Apr 2026 09:03 am

Hindi News / World / ‘God is Good’ कोडवर्ड के जरिए F15-E के वेपंस ऑफिसर ने जिंदा होने का भेजा था सिग्नल, ट्रंप ने बताए ऑपरेशन डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान की सीक्रेट प्लानिंग! ईरान-अमेरिका जंग खत्म करने का फॉर्मूला तैयार, क्या खुलने वाला है होर्मुज जलडमरूमध्य?

विदेश

‘जब अमेरिका ने अपने ही हवाई विमान को बम से उड़ा दिया’, जानें इसका कारण और इसपर ईरान के दावे का सच

US Pilot Rescued In Iran
विदेश

युद्ध के कमांड सेंटर में जाते हुए मोजतबा खामेनेई का नया वीडियो हुआ वायरल, अब सच्चाई आई सामने

Mojtaba Khamenei
विदेश

ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का पलटवार, यूएई और कुवैत पर दागे ड्रोन्स और मिसाइलें

Iran launches missiles and drones on UAE and Kuwait
विदेश

’45 दिन का सीजफायर’, ईरान ने मध्यस्थता कर रहे देशों को भेजा प्रस्ताव, क्या मान जाएंगे ट्रंप?

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.