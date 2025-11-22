फैसलाबाद बॉयलर ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या पहुंची 20, फैक्ट्री हुई तबाह

पाकिस्तान (Pakistan) के पंजाब (Punjab) प्रांत में फैसलाबाद (Faisalabad) शहर में शुक्रवार को एक भीषण बॉयलर ब्लास्ट हुआ, जिससे हाहाकार मच गया। यह ब्लास्ट शहर के मलिकपुर इलाके में आज एक केमिकल फैक्ट्री में हुआ, जिसके बाद चीखपुकार मच गई। इस ब्लास्ट में पहले 4-11 लोगों की मौत की सूचना सामने आई थी। बाद में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया और उसके बाद मृतकों की संख्या 17 हो गई। अब मरने वालों की संख्या में एक बार फिर इजाफा हो गया है।