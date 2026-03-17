17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पिता की धूम्रपान की लत से बच्चों को हो सकता है डायबिटीज़, रिसर्च का दावा

पुरुषों के धूम्रपान करने का असर उनके बच्चों पर भी पड़ सकता है। हाल ही में सामने आई एक रिसर्च में इससे जुड़ा बड़ा दावा किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 17, 2026

Smoking addiction

Smoking addiction (Representational Photo)

अब तक यही माना जाता था कि माँ की जीवनशैली का असर बच्चे की सेहत पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं, उस समय माँ की जीवनशैली का असर गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ता है। लेकिन एक नई रिसर्च में एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि जो पुरुष निकोटीन यानी बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनके बच्चों में टाइप-2 डायबिटीज़ होने का खतरा काफी बढ़ जाता है।

कम उम्र में हो सकती है डायबिटीज़

वैज्ञानिकों ने चूहों पर किए गए प्रयोग से निष्कर्ष निकाला है कि निकोटीन के सेवन से डीएनए और स्पर्म की संरचना में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो आने वाली पीढ़ी के मेटाबॉलिज़्म को खराब कर सकते हैं। अगर कोई शख्स धूम्रपान का आदी है तो उसके बच्चे में इंसुलिन का स्तर गड़बड़ा सकता है। ऐसे में उसे कम उम्र में ही डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी घेर सकती है।

अगली पीढ़ी के जीन पर असर

रिसर्च के अनुसार निकोटीन का असर फेफड़ों के साथ शरीर के जेनेटिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। पिता के शरीर में मौजूद निकोटीन के अंश बच्चों के पैन्क्रियाज़ की कार्यक्षमता को कमजोर कर देते हैं। इससे भविष्य में डायबिटीज़ की आशंका बढ़ती है। निकोटीन के प्रभाव के कारण बच्चों में मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या बचपन से ही पनपने लगती है।

बचाव के लिए जीवनशैली बदलें

वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए पुरुषों को निकोटीन से पूरी तरह दूरी बनाना चाहिए। स्वस्थ खान-पान और नशामुक्त जीवन ही संतानों को डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से बचा सकता है।

ये भी पढ़ें

इंसानों को 150 साल की उम्र देंगे अंगूर के बीज! चीन का दावा
विदेश
Grape seeds

संबंधित खबरें

Plane crashes in Ghana

विमान हुआ क्रैश और बना आग का गोला, घाना में 2 लोगों की मौत

US President Donald Trump said that he does not believe Israel would use a nuclear weapon in its war with Iran.

US-ISrael vs Iran War: इजरायल परमाणु हथियार का करेगा इस्तेमाल? राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया जवाब

Pakistani worker

ईरान में चल रहे युद्ध का पाकिस्तान पर पड़ रहा गंभीर असर, कई वर्कर्स के वेतन में 30% तक की हुई कटौती

धमाकों से दहला काबुल, 400 से अधिक मौतें, 250 घायल, क्रिकेटर राशिद खान बोले- ये एक युद्ध अपराध…

Global Warming

Global Warming Impact: जलवायु परिवर्तन अब हमारे दिन को बना रहा लंबा, 36 लाख साल में सबसे बड़ा बदलाव

Donald Trump And Susie Wiles

व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स को ब्रेस्ट कैंसर, Donald Trump ने कही ये बात

Iran-US War

ट्रंप का बड़ा दावा: ईरान में 7000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला, 100 नौसैनिक जहाज तबाह

ये भी पढ़ें

मच्छरों से बनेगी वैक्सीन! निपाह-रेबीज़ वायरस फैला रहे चमगादड़ों का होगा इलाज
विदेश
Vaccine

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health news

science news

world news

World News in Hindi

Published on:

17 Mar 2026 06:40 am

Hindi News / World / पिता की धूम्रपान की लत से बच्चों को हो सकता है डायबिटीज़, रिसर्च का दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

विमान हुआ क्रैश और बना आग का गोला, घाना में 2 लोगों की मौत

Plane crashes in Ghana
विदेश

US-ISrael vs Iran War: इजरायल परमाणु हथियार का करेगा इस्तेमाल? राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया जवाब

US President Donald Trump said that he does not believe Israel would use a nuclear weapon in its war with Iran.
विदेश

ईरान में चल रहे युद्ध का पाकिस्तान पर पड़ रहा गंभीर असर, कई वर्कर्स के वेतन में 30% तक की हुई कटौती

Pakistani worker
विदेश

धमाकों से दहला काबुल, 400 से अधिक मौतें, 250 घायल, क्रिकेटर राशिद खान बोले- ये एक युद्ध अपराध…

विदेश

Global Warming Impact: जलवायु परिवर्तन अब हमारे दिन को बना रहा लंबा, 36 लाख साल में सबसे बड़ा बदलाव

Global Warming
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.