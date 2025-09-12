मीटिंग में 200 एजेंट्स पर बरस पड़े एफबीआई चीफ, 24 घंटे बाद भी आजाद घूम रहा ट्रंप के क़रीबी का क़ातिल

Trump charlie kirk murder: अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के जाने-माने राजनीतिक सहयोगी चार्ली क्रिक की हत्या (Trump charlie kirk murder) को 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही मुख्य आरोपी की पहचान हो पाई है। इस बात से नाराज़ एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल (Kash Patel FBI Director) ने एक मीटिंग के दौरान करीब 200 एजेंट्स को जम कर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "हम इतने बड़े केस में पीछे क्यों हैं? एक हत्यारा खुलेआम घूम रहा है और हम खाली हाथ हैं!" एफबीआई की कार्यप्रणाली (FBI investigation delay) को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। जनता के साथ-साथ मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इतनी हाई-प्रोफाइल हत्या के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होना एजेंसियों की कमजोरी दिखाता है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई, वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते थे। इससे मामला और भी संवेदनशील हो गया है। इस संबंध में ट्रंप का एक वीडियो सामने आया है:
अब तक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उनमें एक बोल्ट-एक्शन राइफल का मिलना सबसे अहम सुराग माना जा रहा है। यह राइफल घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक जंगल में पाई गई। इसके अलावा, एक इमारत की दीवार पर हथेली, बांह और जूते के निशान भी जांचकर्ताओं को मिले हैं। वहीं, सीसीटीवी फुटेज में एक युवक काली शर्ट, बेसबॉल कैप और काले चश्मे में दिखाई दे रहा है, जिसे संदिग्ध माना जा रहा है।
एफबीआई ने हत्यारे की जानकारी देने वाले को लगभग 83 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। लेकिन अब तक मिली जानकारी में ज्यादातर या तो अटकलबाज़ी निकली है या झूठे सुराग। एफबीआई प्रमुख ने आम जनता से जिम्मेदारी से सूचना साझा करने की अपील की है।
इस हत्याकांड के बाद अमेरिका में राजनीतिक हलकों में डर का माहौल है। कई नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित हिंसा करार दिया है। एक नागरिक ने मीडिया से कहा, “अब हम वही देश बन चुके हैं जो अपने नेताओं को गोलियों से चुप कराता है। यह नई सच्चाई है।”
एफबीआई प्रमुख की सख़्त प्रतिक्रिया से एजेंसी के भीतर तनाव और जवाबदेही की भावना साफ़ झलकती है। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है — कई यूज़र्स ने लिखा कि “अगर आम नागरिक होता तो अब तक गिरफ्तार हो चुका होता, लेकिन VIP से जुड़े मामलों में भी ढिलाई क्यों?”राजनीतिक हलकों में भी हलचल है — विपक्ष ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए सरकार और एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
फोरेंसिक जांच में मिले हथियार और निशान किस ओर इशारा करते हैं?
क्या सीसीटीवी फुटेज से चेहरा साफ किया जा सका है?
क्या इस हत्या के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है?
एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल के अगले कदम क्या होंगे?
अगले 24 घंटों में एफबीआई की ओर से प्रेस ब्रीफिंग की उम्मीद है, जिसमें कुछ नए खुलासे हो सकते हैं।
अमेरिका में राजनीतिक मतभेद अब जानलेवा बनते जा रहे हैं -क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है?
पिछले कुछ महीनों में एफबीआई की कई हाई-प्रोफाइल जांचों में सुस्ती की आलोचना हुई है। क्या यह मामला उनकी साख के लिए परीक्षा बन गया है?
सुरक्षा एजेंसियों की धीमी प्रतिक्रिया से आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है — खासकर उन समुदायों में जो पहले से ही संवेदनशील माने जाते हैं।
उटाह के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि अगर आरोपी पकड़ा गया, तो उस पर मौत की सज़ा की मांग की जाएगी। उन्होंने इसे "शुद्ध बुराई" करार देते हुए जनता से अपील की कि इस क्रूर हत्यारे को पकड़ने में मदद करें।
बहरहाल एफबीआई पर अब दबाव है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को पकड़कर सच्चाई सामने लाए। एक हाई-प्रोफाइल केस में देरी न सिर्फ न्याय में देरी है, बल्कि इससे आम जनता का भरोसा भी टूटता है। सवाल ये है — क्या अमेरिका अब ऐसा देश बन चुका है जहां राजनीतिक मतभेद जानलेवा हो जाते हैं?
(इनपुट क्रेडिट: एएनआई.)