काश पटेल पर बड़ा आरोप: गर्लफ्रेंड को गाते हुए देखने के लिए 498 करोड़ के सरकारी जेट का इस्तेमाल​ किया ?

Kash Patel FBI jet scandal : भारतीय मूल के एफबीआई निदेशक काश पटेल ( Kash Patel) पर गर्लफ्रेंड का परफॉर्म देखने के लिए 498 करोड़ रुपये के एफबीआई जेट का इस्तेमाल (Kash Patel FBI jet scandal) करने का आरोप लगाया गया है। एफबीआई की नीति के अनुसार निदेशक को सुरक्षा कारणों से आधिकारिक विमान का उपयोग करना होगा, लेकिन साथ ही उसे किसी भी व्यक्तिगत यात्रा की लागत वाणिज्यिक दरों पर चुकानी होगी। सांसदों ने पटेल पर पहले भी निजी यात्राओं के लिए सरकारी जेट का अत्यधिक उपयोग करने का आरोप लगाया था। उड़ान रिकॉर्ड और एक पूर्व एफबीआई एजेंट की ओर से किए गए दावों के अनुसार, एफबीआई निदेशक काश पटेल ने नैशविले में एक कुश्ती प्रतियोगिता में अपनी प्रेमिका के गायन प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कथित तौर पर एक सरकारी जेट का इस्तेमाल किया था। पूर्व एफबीआई एजेंट और मुखर एमएजीए समर्थक काइल सेराफिन (Kyle Serafin) ने अपने पॉडकास्ट पर कहा कि पटेल अपनी प्रेमिका, देशी गायिका एलेक्सिस विल्किंस (Alexis Wilkins ) को सप्ताहांत में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में रियल अमेरिकन फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में गायन प्रदर्शन करते देखने के लिए न्याय विभाग के 60 मिलियन डॉलर के जेट विमान पर सवार हुए थे।