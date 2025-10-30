काश पटेल पर बड़ा आरोप: गर्लफ्रेंड को गाते हुए देखने के लिए 498 करोड़ के सरकारी जेट का इस्तेमाल​ किया ?

एफबीआई निदेशक काश पटेल प्रेमिका गायिका देशी गायिका एलेक्सिस विल्किंस के साथ। (फोटो: Kyle Seraphin.)
Kash Patel FBI jet scandal : भारतीय मूल के एफबीआई निदेशक काश पटेल ( Kash Patel) पर गर्लफ्रेंड का परफॉर्म देखने के लिए 498 करोड़ रुपये के एफबीआई जेट का इस्तेमाल (Kash Patel FBI jet scandal) करने का आरोप लगाया गया है। एफबीआई की नीति के अनुसार निदेशक को सुरक्षा कारणों से आधिकारिक विमान का उपयोग करना होगा, लेकिन साथ ही उसे किसी भी व्यक्तिगत यात्रा की लागत वाणिज्यिक दरों पर चुकानी होगी। सांसदों ने पटेल पर पहले भी निजी यात्राओं के लिए सरकारी जेट का अत्यधिक उपयोग करने का आरोप लगाया था। उड़ान रिकॉर्ड और एक पूर्व एफबीआई एजेंट की ओर से किए गए दावों के अनुसार, एफबीआई निदेशक काश पटेल ने नैशविले में एक कुश्ती प्रतियोगिता में अपनी प्रेमिका के गायन प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कथित तौर पर एक सरकारी जेट का इस्तेमाल किया था। पूर्व एफबीआई एजेंट और मुखर एमएजीए समर्थक काइल सेराफिन (Kyle Serafin) ने अपने पॉडकास्ट पर कहा कि पटेल अपनी प्रेमिका, देशी गायिका एलेक्सिस विल्किंस (Alexis Wilkins ) को सप्ताहांत में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में रियल अमेरिकन फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में गायन प्रदर्शन करते देखने के लिए न्याय विभाग के 60 मिलियन डॉलर के जेट विमान पर सवार हुए थे।
रिपोर्टस के अनुसार उड़ान लॉग से पता चलता है कि न्याय विभाग में पंजीकृत एक विमान 25 अक्टूबर को वर्जीनिया के मानसास क्षेत्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ और लगभग 40 मिनट बाद पेंसिल्वेनिया के स्टेट कॉलेज क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर उतरा।
एफबीआई की नीति के अनुसार निदेशक को सुरक्षा कारणों से आधिकारिक विमान का उपयोग करना होगा, लेकिन साथ ही उसे किसी भी व्यक्तिगत यात्रा की लागत वाणिज्यिक दरों पर चुकानी होगी।
संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ने वाशिंगटन डीसी स्थित एफबीआई के राष्ट्रीय मुख्यालय में विमान के पंजीकृत मालिक की सूची दी है, जिससे पता चलता है कि यह एक आधिकारिक सरकारी विमान था। यात्रियों की सूची जारी नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि पटेल विमान में सवार थे या नहीं। लगभग ढाई घंटे बाद, वही जेट विमान ने कथित तौर पर नैशविले, टेनेसी के लिए उड़ान भरी, जहां विल्किंस का घर है।
45 वर्षीय पटेल, 26 वर्षीय विल्किंस के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर दोनों की साथ में तस्वीरें शेयर कीं। इस कार्यक्रम की सह-स्थापना इस साल की शुरुआत में दिवंगत हल्क होगन ने की थी, जिसमें विल्किंस ने कुश्ती कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक गीत प्रस्तुत किया था।
सांसदों ने पहले भी पटेल पर निजी यात्राओं के लिए सरकारी विमान का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। उस समय पटेल ने कहा था , "कांग्रेस ने उनके लिए सभी यात्राओं के लिए सरकारी विमान का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है।"
इस साल के शुरू में, पूर्व एफबीआई प्रति-खुफिया प्रमुख फ्रैंक फिग्लुज़ी ने दावा किया था कि काश पटेल ब्यूरो मुख्यालय से ज़्यादा समय नाइट क्लबों में बिताते हैं और अब उन्हें रोज़ाना ब्रीफिंग भी नहीं मिलती। रिपोर्टों से पता चला है कि पटेल अपना समय वाशिंगटन, डीसी और लास वेगास के बीच बिता रहे हैं, जिसके कारण अंदरूनी सूत्रों के अनुसार एफबीआई के भीतर "अराजकता" की स्थिति पैदा हो गई है।
उल्लेखनीय है कि उन्हें सूचना लीक करने के आरोपी एजेंटों की पहचान के लिए पॉलीग्राफ परीक्षण का आदेश देने के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसे एफबीआई ने आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया था।
