Manjit Singh Bedi : अमरीका की FBI की मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स सूची में भारतीय मूल का शख्स, जानिए कौन है मंजीत सिंह बेदी

वॉशिंगटन। अमरीका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक मंजीत सिंह बेदी को अपनी मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स सूची में शामिल किया है। बेदी पर अमरीकी सरकार के वेलफेयर प्रोग्राम में धोखाधड़ी कर कम से कम 6 लाख डॉलर (करीब 5 करोड़ रुपए) की हेराफेरी करने का आरोप है। FBI के मुताबिक, यह कथित धोखाधड़ी मार्च 2024 से जून 2025 के बीच की गई। एफबीआई ने बेदी की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि की दिशा में मदद करने वाली जानकारी देने वाले व्यक्ति को 1.50 लाख डॉलर (करीब 1.25 करोड़ रुपए) तक का इनाम देने की घोषणा की है। एजेंसी के अनुसार, बेदी अमरीका से भागकर भारत पहुंच गया है।