UK Visa New Rules: बॉस ने किया परेशान तो छोड़ सकते हैं नौकरी! UK के नए Visa Rule से भारतीयों को बड़ा फायदा

UK Skilled Worker Visa Rules: ब्रिटेन में नौकरी के साथ बंधी वीजा की मजबूरी अब शोषण झेल रहे प्रवासी कर्मचारियों के लिए कुछ कम होने जा रही है। ब्रिटिश सरकार ने ऐसे विदेशी कामगारों के लिए अहम राहत का ऐलान किया है, जिन्हें उनके नियोक्ता ने कम वेतन, ज्यादा काम या दूसरी तरह के शोषण में फंसा रखा है। खास तौर पर भारतीयों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेल्थकेयर, केयर और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं।