Iran Wedding Strike: शादी समारोह पर हमले में 4 की मौत, अमेरिका बोला- सेना से गलतियां हो जाती हैं, हम कर रहे जांच

JD Vance Iran Statement: ईरान में शादी समारोह में हुए अमेरिकी हमले के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों का गुस्सा चरम पर है। इसे लेकर एक तरफ ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अहमद वाहिदी ने बदला लेने की कसम खाई है, वहीं अमेरिका की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले की गहराई से और पूरी जांच कर रहे हैं।