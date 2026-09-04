3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Nepal Flood Relief: भोटेकोशी बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार ने खोला राहत पैकेज, जानें किसे क्या मिलेगा

भोटेकोशी बाढ़ से तबाह व्यापारियों के लिए नेपाल सरकार ने राहत पैकेज घोषित किया। कस्टम ड्यूटी छूट, टैक्स राहत, लोन पुनर्गठन की सुविधा। पढ़ें पूरी खबर।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Sep 04, 2026

Nepal Bhotekoshi flood

भोटेकोशी बाढ़ की तबाही के बीच नेपाल सरकार का व्यापारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान. photo credit: ChatGpt

Nepal flood relief package: नेपाल सरकार ने गुरुवार को विनाशकारी भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित उद्योगों, व्यापारियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए एक व्यापक व्यापार पुनर्प्राप्ति पैकेज की घोषणा की, जिसमें सीमा शुल्क छूट, कर राहत, ऋण पुनर्गठन और बीमा दावों के तेजी से भुगतान की पेशकश की गई है। नेपाल के वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट बैठक में नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित व्यवसायों और आर्थिक गतिविधियों को राहत उपायों और रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

आपदा की भयावहता

सरकार का यह कदम पिछले सप्ताह आई बाढ़ से हुई तबाही के बीच व्यवसायों को फिर से अपने संचालन को पुनर्जीवित करने में मदद करने के उद्देश्य से है। इस आपदा में गुरुवार शाम तक 1,259 लोगों की जान चली गई थी, जबकि राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 5,083 लोग अभी भी लापता हैं।

राहत पैकेज की मुख्य बातें

जिन व्यवसायों के वाणिज्यिक वाहन और परिवहन उपकरण बाढ़ में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए या बह गए, उन्हें क्षतिग्रस्त वाहनों का पंजीकरण रद्द कराने के बाद बिना सीमा शुल्क चुकाए समान वाहन-उपकरण दोबारा आयात करने की अनुमति होगी।जिन व्यवसायों की मशीनरी, संयंत्र और उपकरण नष्ट हो गए, वे बिना सीमा शुल्क भुगतान के उसी प्रकार और मात्रा में आयात कर सकेंगे।

भोटे कोशी बाढ़ के कारण गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो चुके सामानों पर पहले चुकाए गए सीमा शुल्क को समायोजित किया जाएगा। आयातक छह महीने के भीतर किसी भी सीमा शुल्क कार्यालय से समान सामान मंगाकर पहले की राशि एडजस्ट करा सकेंगे। टैक्स रिटर्न दाखिल करने और कर भुगतान की समयसीमा मध्य अक्टूबर से बढ़ाकर 11 नवंबर कर दी गई है।

कंपनियां नष्ट हुई व्यावसायिक संपत्तियों की कीमत को एकमुश्त खर्च के तौर पर कर कटौती में दिखा सकेंगी। केंद्रीय बैंक प्रभावित व्यवसायों के लिए ऋण पुनर्गठन और पुनर्निर्धारण की व्यवस्था करेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, रासुवा सीमा शुल्क से आयातित सामान गंवाने वाले उधारकर्ता व्यवसाय की प्रकृति और नुकसान के आधार पर मूलधन-ब्याज भुगतान की समयसीमा बढ़ाने की मांग कर सकेंगे। बैंकों को आर्थिक सुधार व रोजगार संरक्षण के लिए अतिरिक्त कर्ज़ देने की अनुमति होगी, जो सीधे संबंधित पक्षों के खातों में जाएगा। साथ ही बीमा प्राधिकरण को दावा प्रक्रिया आसान बनाकर मुआवज़ा भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

Nepal Flood 2006: नेपाल में भारत के राजदूत बोले- अगर नेपाल पुनर्निर्माण के लिए मदद मांगता है, तो भारत सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा

ये भी पढ़ें
naveen

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Sept 2026 04:50 am

Published on:

04 Sept 2026 04:50 am

Hindi News / World / Nepal Flood Relief: भोटेकोशी बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार ने खोला राहत पैकेज, जानें किसे क्या मिलेगा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

नेपाल में आपदा में लापता अपनों की तलाश, हेलीकॉप्टर से खोजे जा रहे लोग, ग्लोबल सिख ने संभाला मोर्चा

Nepal Tragedy
विदेश

इज़रायल और ईरान में फिर शुरू होगा युद्ध? इज़रायली रक्षा मंत्री ने दी हमले की धमकी

Israel Katz
विदेश

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने की भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात, भारत का जताया आभार

Volodymyr Zelenskyy meets S. Jaishankar
विदेश

ईरान के उपराष्ट्रपति ने दी धमकी – ‘अमेरिका के लिए मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं’

Mohammad Reza Aref
विदेश

बॉर्डर पर 15 सितंबर को आखिर क्या करने वाला है चीन? ताइवान की बढ़ी चिंता

Taiwan China tensions
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.