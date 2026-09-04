US Iran Economic Pressure: ईरान पर शिकंजा और कसा, अमेरिका के साथ आया EU; आर्थिक नाकेबंदी से बढ़ेगा दबाव

EU Joins US Iran Sanctions: ईरान को लेकर अमेरिका की आर्थिक रणनीति अब अकेली अमेरिकी मुहिम नहीं रह गई है। यूरोपीय संघ ने भी तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के प्रयासों के साथ खड़े होने के संकेत दे दिए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के मुताबिक, EU की यह शुरुआती और मजबूत भागीदारी वॉशिंगटन के लिए अहम है। ऐसे समय में जब ईरान से जुड़े सैन्य तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता पहले ही चिंता बढ़ा रहे हैं, वित्तीय मोर्चे पर नया गठजोड़ हालात को और गंभीर बना सकता है।