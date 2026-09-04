यूक्रेन में जयशंकर बोले- ‘अंतहीन युद्ध खत्म होना चाहिए, शांति में मदद को तैयार’, PM मोदी भी पुतिन के सामने कह चुके यही बात

विदेश मंत्री ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी भी विभिन्न अवसरों पर मिलते रहे हैं। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि इस साल जून में फ्रांस के एवियन में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर हुई थी और मुझे इनमें से अधिकांश बैठकों में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। युद्ध के मुद्दे पर, जो दुर्भाग्य से अब अपने पांचवें वर्ष में है, भारत ने लगातार यह कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है, और समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकलेंगे। दो दिन पहले बिश्केक में, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि अंतहीन युद्ध को अब युद्ध के अंत का रास्ता देना चाहिए। संघर्ष का हर बीतता दिन केवल अधिक मौतों और अधिक विनाश का मतलब है। समझा जा सकता है कि इसमें शामिल पक्षों को ही रास्ता निकालना है। अगर भारत किसी भी तरह से कोई मदद कर सकता है, तो हम तैयार हैं। यही विदेश मंत्री सिबिहा के साथ मेरी अब तक की चर्चा का मूल था।