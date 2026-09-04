यूक्रेन में जयशंकर बोले- ‘अंतहीन युद्ध खत्म होना चाहिए, शांति में मदद को तैयार’, PM मोदी भी पुतिन के सामने कह चुके यही बात

वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने की एस. जयशंकर से मुलाकात (Photo - Video Screenshot from @ZelenskyyUa)
India-Ukraine relations:भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर अपनी पहली आधिकारिकी द्विपक्षीय यात्रा पर यूक्रेन पहुंचे। यहां उन्होंने पीएम मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में पुतिन के सामने दिए बयानों को दोहराया। जयशंकर ने कहा कि इस अंतहीन युद्ध को खत्म होना चाहिए। भारत शांति में मदद करने को लेकर तैयार है। जयशंकर ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकलेगा।
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि सिर्फ दो दिन पहले, कीव में एक हमले में एक भारतीय नागरिक भी मारा गया था। हम हर खोई हुई जिंदगी के शोक में शामिल होते हैं और हर प्रभावित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस यात्रा से पहले भी, विदेश मंत्री सिबिहा और मैं नियमित संपर्क में रहे हैं। हाल के अवसरों में जब हम मिले थे, वे थे मई में साइप्रस में, मार्च में फ्रांस में, इस साल फरवरी में म्यूनिख में और पिछले साल कनाडा और नई दिल्ली में। वे पिछले साल रायसीना डायलॉग में आने के लिए काफी अच्छे थे, और मुझे यह भी कहना चाहिए कि समय-समय पर हम फोन पर भी बात करते हैं। इसलिए आज हमारी बातचीत बहुत स्वतंत्र और बहुत खुली रही।
विदेश मंत्री ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी भी विभिन्न अवसरों पर मिलते रहे हैं। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि इस साल जून में फ्रांस के एवियन में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर हुई थी और मुझे इनमें से अधिकांश बैठकों में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। युद्ध के मुद्दे पर, जो दुर्भाग्य से अब अपने पांचवें वर्ष में है, भारत ने लगातार यह कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है, और समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकलेंगे। दो दिन पहले बिश्केक में, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि अंतहीन युद्ध को अब युद्ध के अंत का रास्ता देना चाहिए। संघर्ष का हर बीतता दिन केवल अधिक मौतों और अधिक विनाश का मतलब है। समझा जा सकता है कि इसमें शामिल पक्षों को ही रास्ता निकालना है। अगर भारत किसी भी तरह से कोई मदद कर सकता है, तो हम तैयार हैं। यही विदेश मंत्री सिबिहा के साथ मेरी अब तक की चर्चा का मूल था।
इसके साथ ही उन्होंने दो दिन पहले कीव हमले में मारे गए भारतीय नागरिक के प्रति शोक भी व्यक्त किया। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि इस संघर्ष के कुछ विशिष्ट पहलू भी थे जो हमारी चर्चा में सामने आए। उनमें प्रमुख था कॉमर्शियल शिपिंग पर हमले। भारतीय नाविक कई देशों के झंडे वाले जहाजों पर काम करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण हताहतों में से रहे हैं। शिपिंग पर प्रभाव कई तरह से ग्लोबल साउथ के देशों को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, जिससे ईंधन, उर्वरक और खाद्य की कमी हो रही है। इसलिए हमने इन और संबंधित मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
उन्होंने कहा कि मैं इस अवसर पर यूक्रेन को भारत के मानवीय राहत और सहायता में योगदान का जिक्र करना चाहता हूं। हमने अब तक 19 खेपों में मानवीय सहायता प्रदान की है, जिसमें जनरेटर सेट, दवाएं, चिकित्सा उपकरण आदि सहित 160 टन सामग्री शामिल है। मंत्री सिबिहा और मैं, हम इस संबंध में आगे क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे।
भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि इसका काफी लंबा इतिहास है और यह यूक्रेन की स्वतंत्रता से पहले का है। हमारा व्यापार फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य और कृषि और उर्वरकों से लेकर मशीनरी, रसायन और उपभोक्ता वस्तुओं तक कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। पिछले चार वर्षों में, युद्ध की स्थिति और लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण इस व्यापार में कुछ व्यवधान देखा गया है। साथ ही, एक स्पष्ट लचीलापन भी रहा है और कुछ नई संभावनाएं उभरी हैं।
डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि आज हमारी बातचीत में हम स्पष्ट रूप से आज के मुद्दों के साथ-साथ भविष्य की संभावनाओं से भी चुनौती का सामना करेंगे, और हम उन पर चर्चा करेंगे। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि शिक्षा एक और लंबे समय से चला आ रहा सहयोग का क्षेत्र रहा है। मंत्री सिबिहा ने हमारे विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच संपर्कों के बारे में बात की।
उन्होंने आगे कहा कि एआई की दुनिया स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, यहां तक कि शासन में भी नए अवसर प्रदान करती है। इसलिए हम इन बदलते विकासों पर चर्चा करेंगे और आगे की साझेदारी के लिए विशिष्ट मुद्दों की तलाश करेंगे। विदेश मंत्री ने अपने यूक्रेनी समकक्ष को भारत आने का न्योता दिया और कहा कि मैंने मंत्री सिबिहा को अपनी सुविधानुसार भारत आने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि हमारे द्वारा सह-अध्यक्षता वाले अंतर-सरकारी आयोग की अगली बैठक हो सके।
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