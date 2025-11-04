रूसी तेल की सप्लाई घटी, क्या भारत पर भी दिखा अमेरिकी प्रतिबंधों का असर?

रोसनेफ्ट रूस की सरकारी तेल कंपनी है, जो तेल की खोज, रिफाइनिंग और बिक्री में विशेषज्ञता रखती है। लुकोइल एक निजी स्वामित्व वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, जो रूस और विदेशों में तेल-गैस की खोज और रिफाइनिंग का काम करती है। इन दोनों कंपनियों की 50% या उससे अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी वाली 36 सहायक कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 21 नवंबर तक विदेशी कंपनियों को रोसनेफ्ट और लुकोइल के साथ सभी लेन-देन खत्म करने के निर्देश दिए हैं। यदि पालन नहीं किया गया, तो जुर्माना, ब्लैकलिस्टिंग या व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।