Felix Baumgartner ने अंतरिक्ष से ध्वनि की गति से भी तेज गति से कूदने का बनाया था रिकॉर्ड, जानिए इस फौलादी शख्स की कैसे हुई मौत?

Skydriver Felix Baumgartner World record: ऑस्ट्रिया के फेलिक्स बॉमगार्टनर ने 2012 में अंतरिक्ष से से हीलियम गैस से भरे गुब्बारे से छलांग (Felix Baumgartner Jumped from Space in Helium Baloon) लगाया था। ऐसा करके फेलिक्स बॉमगार्टनर समताप मंडल में ध्वनि (First skydiver to fall faster than the speed of sound) की गति से भी तेज़ गति से गिरने वाले पहले स्काईडाइवर बन गए। स्काईडाइवर फेलिक्स ने नौ मिनट की एक ऐसी प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें न्यू मैक्सिको के पृथ्वी से 24 मील (39 किलोमीटर) की अधिक ऊंचाई पर उठाए गए एक कैप्सूल से खुद को नीचे उतारा।