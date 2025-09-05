चीन के ये पांच हथियार दे रहे अमेरिकी सैन्य क्षमता को चुनौती, जानिए इनकी खासियत

ICBM और 'गुआम किलर': परेड के दौरान प्रदर्शित मिसाइलों की प्रभावशाली श्रृंखला में डोंग-फेंग-5 परमाणु क्षमता वाली आईसीबीएम का एक नया संस्करण शामिल किया गया था। ये मिसाइलें 12 वारहेड तक ले जाने में सक्षम है। साथ ही, इसे भूमिगत ठिकानों से भी दागा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 12,400 मील है। इसकी जद में पूरा अमेरिका महाद्वीप है। वहीं, चीन का गुआम किलर प्रशांत महासागर के इलाकों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता रखता है।