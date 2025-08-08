चीन में अचानक आई बाढ़ से 10 लोगों की मौत, 33 लापता

एशिया के कई देशों में इस समय मानसून (Monsoon) की भारी बारिश और उसकी वजह से आई बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इन देशों में चीन (China) भी शामिल है। चीन में कई जगह इस समय मानसून की वजह से लोगों के हाल बेहाल हैं। चीन के उत्तर-पश्चिमी गांसु (Gansu) प्रांत में कई जगह 7 अगस्त से लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से कई जगह अचानक बाढ़ आ गई, जिससे हाहाकार मच गया है।