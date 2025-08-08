अमेरिका के दबाव में लेबनान सरकार हुई हिज़बुल्लाह के खिलाफ! आतंकी संगठन हुआ नाराज़

लेबनान (Lebanon) में अब स्थिति बदल रही है। देश की सरकार आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के खिलाफ हो गई है। दरअसल लेबनान की सरकार चाहती है कि ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह का देश में निरस्त्रीकरण कर दिया जाए। लेबनान की सरकार ऐसा इसलिए चाहती है जिससे देश में शांति की स्थापना हो सके। हालांकि लेबनान सरकार के इस विचार से हिज़बुल्लाह नाराज़ हो गया है।