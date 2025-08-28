आपके शरीर में घुस कर मांस खा सकता है यह खतरनाक कीड़ा: अमेरिका में महिला संक्रमित,मचा हड़कंप

Flesh-eating parasite USA: अमेरिका में 40 वर्षों बाद एक खतरनाक मांसभक्षी परजीवी (Flesh-eating parasite USA) ने दुबारा दस्तक दी है। यह मामला मैरीलैंड की एक महिला का है, जो हाल ही में मध्य अमेरिका से लौटी थीं। माना जा रहा है कि वह वहां न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म मक्खी (Cochliomyia hominivorax) के संपर्क में आईं, जिसके बाद उनके शरीर में इस परजीवी का संक्रमण पाया गया। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियों ने पुष्टि की है कि महिला अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। हालांकि यह केस बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन विशेषज्ञ इसे बहुत गंभीर मान रहे हैं। वजह साफ है -यह परजीवी इंसान और जानवर दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म (New World Screwworm) एक ऐसी मक्खी है, जो अपने अंडे गर्म खून वाले जीवों के खुले घावों में (Parasite found in US woman) देती है। अंडों से निकले लार्वा घाव के जरिये शरीर के अंदर घुस कर जीवित मांस खाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में ये कीड़े (Screwworm infection case) गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं और अगर समय पर इलाज न हो, तो मरीज की जान भी जा सकती है।