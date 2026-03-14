कांच की डिश में तैरते ‘दिमाग’ ने खेला 3D वीडियो गेम, 8 लाख मस्तिष्क कोशिकाओं से अनूठा प्रयोग

विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी हलचल मची है जिसने 'बुद्धिमत्ता' की बुनियादी परिभाषा ही बदल दी है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की एक लैब में कांच की डिश के भीतर तैर रही 8 लाख जीवित मस्तिष्क कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स न केवल जीवित हैं, बल्कि 'डूम' जैसे जटिल 3डी वीडियो गेम खेल रही हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इन कोशिकाओं के पास न तो कोई शरीर है, न ही कोई पिछला अनुभव, फिर भी ये देख सकती हैं कि गेम के भीतर दुश्मन कहाँ है।