पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ से हाहाकार, 97 लोगों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में इस बार मानसून ने फिर तबाही मचा दी है। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। 26 जून से अब तक मानसून का कहर बरकरार है और रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान के पंजाब (Punjab)प्रांत में हाल ही में एक बार फिर बाढ़ आ गई।