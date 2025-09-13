मस्जिद के अंदर सुन्नी मौलवी की हत्या, इराक में जुमे की नमाज के बाद उतारा मौत के घाट

इराक में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक मस्जिद में सुन्नी मौलवी की हत्या कर दी गई है। यह घटना शुक्रवार को देश की राजधानी बगदाद के दक्षिणी दोरा की एक मस्जिद के अंदर हुई, जहाँ मौलवी शेख अब्दुल सत्तार अल-कुरघुली को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या के बाद हड़कंप मच गया है। देश के सुन्नी मुस्लिमों में आक्रोश पैदा हो गया है। इराक में सुन्नी-शिया तनाव फिर से बढ़ गया है।
इराक में सुन्नी धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने वाली सरकारी संस्था सुन्नी एंडोमेंट ने इस घटना की पुष्टि की है। इस संस्था ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद जब मौलवी अल-कुरघुली अकेला था, तब कुछ हमलावरों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। इस हमले से मौलवी अल-कुरघुली की मौके पर ही मौत हो गई।
इराकी आंतरिक मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि सुरक्षा बलों ने मस्जिद के अंदर मौलवी अल-कुरघुली की हत्या करने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही इन आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा।
लोकल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वारदात के पीछे कोई संगठन है या नहीं, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। शुरुआती जांच से पता चला है कि इस वारदात को किसी कट्टर चरमपंथी शिया मुस्लिम गुट ने अंजाम दिया है, जो सुन्नी मुस्लिमों के विरोधी एजेंडे पर काम करता है। मामले की जांच अभी जारी है जिससे इस हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में पता लगाया जा सके।