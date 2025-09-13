मस्जिद के अंदर सुन्नी मौलवी की हत्या, इराक में जुमे की नमाज के बाद उतारा मौत के घाट

इराक में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक मस्जिद में सुन्नी मौलवी की हत्या कर दी गई है। यह घटना शुक्रवार को देश की राजधानी बगदाद के दक्षिणी दोरा की एक मस्जिद के अंदर हुई, जहाँ मौलवी शेख अब्दुल सत्तार अल-कुरघुली को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या के बाद हड़कंप मच गया है। देश के सुन्नी मुस्लिमों में आक्रोश पैदा हो गया है। इराक में सुन्नी-शिया तनाव फिर से बढ़ गया है।