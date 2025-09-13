Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

मस्जिद के अंदर सुन्नी मौलवी की हत्या, इराक में जुमे की नमाज के बाद उतारा मौत के घाट

इराक में एक मस्जिद में सुन्नी मौलवी की हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना से हड़कंप मच गया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 13, 2025

Mosque in Iraq
Mosque in Iraq (Representational Photo)

इराक में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक मस्जिद में सुन्नी मौलवी की हत्या कर दी गई है। यह घटना शुक्रवार को देश की राजधानी बगदाद के दक्षिणी दोरा की एक मस्जिद के अंदर हुई, जहाँ मौलवी शेख अब्दुल सत्तार अल-कुरघुली को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या के बाद हड़कंप मच गया है। देश के सुन्नी मुस्लिमों में आक्रोश पैदा हो गया है। इराक में सुन्नी-शिया तनाव फिर से बढ़ गया है।

मस्जिद में घेरकर की हत्या

इराक में सुन्नी धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने वाली सरकारी संस्था सुन्नी एंडोमेंट ने इस घटना की पुष्टि की है। इस संस्था ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद जब मौलवी अल-कुरघुली अकेला था, तब कुछ हमलावरों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। इस हमले से मौलवी अल-कुरघुली की मौके पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

7.4 तीव्रता के भूकंप से रूस में कांपी धरती, लोग डरकर भागे घरों से बाहर
विदेश
Earthquake in Russia

कई आरोपी गिरफ्तार

इराकी आंतरिक मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि सुरक्षा बलों ने मस्जिद के अंदर मौलवी अल-कुरघुली की हत्या करने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही इन आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा।

मामले की जांच शुरू

लोकल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वारदात के पीछे कोई संगठन है या नहीं, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। शुरुआती जांच से पता चला है कि इस वारदात को किसी कट्टर चरमपंथी शिया मुस्लिम गुट ने अंजाम दिया है, जो सुन्नी मुस्लिमों के विरोधी एजेंडे पर काम करता है। मामले की जांच अभी जारी है जिससे इस हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में पता लगाया जा सके।

ये भी पढ़ें

ट्रंप ने माना, भारत पर टैरिफ लगाने से संबंधों में पड़ी दरार
विदेश
Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

13 Sept 2025 12:14 pm

Published on:

13 Sept 2025 12:11 pm

Hindi News / World / मस्जिद के अंदर सुन्नी मौलवी की हत्या, इराक में जुमे की नमाज के बाद उतारा मौत के घाट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.