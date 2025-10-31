Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

वियतनाम में बाढ़ का कहर, 13 लोगों की मौत और 11 अभी भी लापता

Vietnam Floods: वियतनाम में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। इस वजह से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 31, 2025

Floods in Vietnam

Floods in Vietnam (Photo - Washington Post)

दुनियाभर के कई देशों में अभी भी मूसलाधार बारिश और इसकी वजह से आई बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इन देशों में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों के हाल बेहाल कर दिए हैं। इन देशों में विएतनाम (Vietnam) भी शामिल है। वियतनाम में पिछले कुछ महीनों से रुक-रूककर मूसलाधार बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिससे अब तक काफी नुकसान हो चुका है। अब एक बार वियतनाम के मध्य प्रांतों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा दिया है।

13 लोगों की मौत

वियतनाम के मध्य प्रांतों में मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ की वजह से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वियतनाम आपदा एवं बांध प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बारे में आज शुक्रवार, 31 अक्टूबर को जानकारी दी।

34 लोग घायल

वियतनाम आपदा एवं बांध प्रबंधन प्राधिकरण की जानकारी के अनुसार बाढ़ की वजह से प्रभावित मध्य प्रांतों में 34 लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से कई घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

11 लोग अभी भी लापता

वियतनाम में बाढ़ प्रभावित प्रांतों में अभी भी 11 लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन खराब मौसम और जगह-जगह पानी भरा होने से सर्च ऑपरेशन में भी मुश्किल हो रही है।

हुआ भारी नुकसान

रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम में बाढ़ की वजह से प्रभावित प्रांतों में 1,16,000 से ज़्यादा घर जलमग्न हैं, 56 अन्य घर ढह गए या बह गए और करीब 150 घरों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से करीब 4,900 हेक्टेयर चावल और अन्य फसलें जलमग्न होकर खराब हो गईं, करीब 790 हेक्टेयर फलों के पेड़ों को नुकसान पहुंचा और 17,700 से ज़्यादा पशुधन और मुर्गियाँ मर गईं। इतना ही नहीं, बाढ़ की वजह से बिजली कटौती से 4 प्रांतों और शहरों में 4,38,000 से ज़्यादा घर प्रभावित हुए हैं।

ये भी पढ़ें

इज़रायल के विदेश मंत्री आएंगे भारत, पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात
विदेश
Gideon Sa'ar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

31 Oct 2025 11:13 am

Published on:

31 Oct 2025 11:10 am

Hindi News / World / वियतनाम में बाढ़ का कहर, 13 लोगों की मौत और 11 अभी भी लापता

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सऊदी अरब सरकार का बड़ा फैसला, उमराह वीज़ा के नियम में किया बड़ा बदलाव

Hajj yatra
विदेश

इजराइली मां ने अपने बंधक बेटे को तीसरी बार दफनाया, भावुक होकर कहा- एक बार फिर…

Hamas terrorists carrying hostage body in coffin
विदेश

पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तांबुल में सीजफायर पर राज़ी

Pakistan Afganistan Peace Talks
विदेश

अमेरिका के बाद इटली ने अपने नागरिकों से माली न जाने की अपील की, जानें वजह

अफ्रीकी देश माली का झंडा
विदेश

अफगानिस्तान की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा- कोई हमला बर्दाश्त नहीं

Sirajuddin Haqqani
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.