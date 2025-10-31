वियतनाम में बाढ़ का कहर, 13 लोगों की मौत और 11 अभी भी लापता

रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम में बाढ़ की वजह से प्रभावित प्रांतों में 1,16,000 से ज़्यादा घर जलमग्न हैं, 56 अन्य घर ढह गए या बह गए और करीब 150 घरों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से करीब 4,900 हेक्टेयर चावल और अन्य फसलें जलमग्न होकर खराब हो गईं, करीब 790 हेक्टेयर फलों के पेड़ों को नुकसान पहुंचा और 17,700 से ज़्यादा पशुधन और मुर्गियाँ मर गईं। इतना ही नहीं, बाढ़ की वजह से बिजली कटौती से 4 प्रांतों और शहरों में 4,38,000 से ज़्यादा घर प्रभावित हुए हैं।