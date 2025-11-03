वियतनाम में बाढ़ से हाहाकार, 37 लोगों की मौत और 78 घायल

मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कहर अभी भी दुनिया के कई देशों में थमा नहीं है। एशिया के कुछ देश भी अभी मौसम की मार झेल रहे हैं और इन देशों में विएतनाम (Vietnam) भी है। वियतनाम में पिछले कुछ महीनों से हो रही मूसलाधार बारिश लोगों की परेशानी की वजह बनी हुई है। इस मूसलाधार बारिश के कारण अब तक देश में अलग-अलग जगहों पर एक से ज़्यादा बार बाढ़ भी आ चुकी है। देश के मध्य प्रांतों में एक बार फिर बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है।