“पाकिस्तान नहीं झेल सकता युद्ध”, मौलाना फजलुर रहमान ने दिखाया आसिम मुनीर को आईना

पाकिस्तान (Pakistan) के प्रमुख धार्मिक नेता और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान (Maulana Fazlur Rehman) ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर (Asim Munir) की जमकर आलोचना करते हुए उन्हें आईना दिखा दिया है। रहमान ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, आतंकवाद और आंतरिक अस्थिरता का सामना कर रहा है और ऐसे में किसी भी हाल में युद्ध नहीं झेल सकता। रहमान का यह बयान अफगानिस्तान (Afghanistan) के साथ बढ़ते तनाव के बीच आया है।