“पाकिस्तान नहीं झेल सकता युद्ध”, मौलाना फजलुर रहमान ने दिखाया आसिम मुनीर को आईना

मौलाना फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर को आईना दिखाते हुए ऐसी बात कही है जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 01, 2025

Maulana Fazlur Rehman

Maulana Fazlur Rehman (Photo - ANI)

पाकिस्तान (Pakistan) के प्रमुख धार्मिक नेता और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान (Maulana Fazlur Rehman) ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर (Asim Munir) की जमकर आलोचना करते हुए उन्हें आईना दिखा दिया है। रहमान ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, आतंकवाद और आंतरिक अस्थिरता का सामना कर रहा है और ऐसे में किसी भी हाल में युद्ध नहीं झेल सकता। रहमान का यह बयान अफगानिस्तान (Afghanistan) के साथ बढ़ते तनाव के बीच आया है।

पश्तून समुदाय में बढ़ रहा असंतोष

पाकिस्तानी सेना की आक्रामक नीतियों को लेकर पश्तून समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। रहमान खुद भी पश्तून समुदाय के हैं और मूल रूप से खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान के हैं। उन्होंने, मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना को बॉर्डर पर युद्ध लड़ने के बजाय देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक और युद्ध लड़ने और उसे झेलने की क्षमता नहीं है।

भारत के खिलाफ हुए युद्धों का दिया उदाहरण

रहमान ने भारत के खिलाफ हुए युद्धों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन युद्धों में न सिर्फ पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी थी, बल्कि काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। आर्थिक रूप से पाकिस्तान को इन युद्धों की वजह से काफी बड़ा झटका लगा था। इतना ही नहीं, युद्ध में हार की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी भी झेलनी पड़ी थी। ऐसे में पाकिस्तान को इन युद्धों से सबक लेना चाहिए और कभी भी एक और युद्ध के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए।

सेना की नीतियों पर उठाए सवाल

रहमान जो लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के समर्थक रहे हैं, ने अब अपना रुख बदल लिया है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी सेना की नीतियों पर भी सवाल उठाए जो पश्तूनों और बलूचों के लिए दमनकारी हैं।

Hindi News / World / "पाकिस्तान नहीं झेल सकता युद्ध", मौलाना फजलुर रहमान ने दिखाया आसिम मुनीर को आईना

