करवाहट भुलाकर चीन और भारत के बीच दिख रही गर्मजोशी, ड्रैगन के लिया बड़ा फैसला

भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री यी और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हैदराबाद हाउस में मंगलवार को 24वीं ‘स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव’ वार्ता हुई। डोभाल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक के दौरान यी ने कहा कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब सीमाओं पर स्थिरता बहाल हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में हमें जो असफलताएं झेलनी पड़ीं, वे हमारे हित में नहीं थीं। वार्ता में दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर मौजूदा हालात की समीक्षा की। तनाव के कुछ इलाकों से सैन्य टुकड़ियों की आंशिक वापसी हो चुकी है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में अब भी 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं।दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया और कॉन्फिडेंस-बिल्डिंग के नए उपायों पर चर्चा की।