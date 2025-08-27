ट्रंप टैरिफ पर पूर्व भारतीय विदेश सचिव का बयान, “भारत-अमेरिका में जल्द ही होगा…”

भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला (Harsh Vardhan Shringla) ने दोनों देशों के संबंधों पर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप के 'टैरिफ वॉर' के चलते दोनों देशों के बीच ट्रेड-डील भी अधरझूल में है। हालांकि भारत और अमेरिका की ट्रेड टीमों के बीच इस मामले पर लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन टैरिफ के चलते ट्रेड डील का होना भी आसान नहीं है। इस मामले पर श्रृंगला ने बात करते हुए कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में जल्द ही सुधार होगा। भारत और अमेरिका के बीच गहरे संबंध हैं और दोनों ही एक-दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए रास्ता ढूंढ निकालेंगे, जिससे टैरिफ की समस्या भी खत्म हो जाएगी।"