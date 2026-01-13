जॉर्जिया के पूर्व पीएम को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की जेल की सज़ा

जॉर्जिया (Georgia) के पूर्व पीएम इराकली गरीबाश्विली (Irakli Garibashvili) को एक बड़ा झटका लगा है। 2021 से 2024 तक देश के पीएम रहे गरीबाश्विली को कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। सोमवार को त्बिलिसी सिटी कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की, जिसमें गरीबाश्विली ने दोषी होने की बात स्वीकार की और अभियोजन पक्ष के साथ समझौता किया। 43 वर्षीय गरीबाश्विली ने जॉर्जिया के क्रिमिनल कोड की धारा 194 के तहत अपराध कबूल किया, जो अवैध आय को वैध बनाने से संबंधित है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई। पूर्व जॉर्जियाई पीएम को 5 साल की जेल के साथ ही उन पर 1 मिलियन जॉर्जियाई लारी (3.3 करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया।