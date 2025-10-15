केन्या के पूर्व पीएम ओडिंगा का हार्ट अटैक से भारत में निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त की संवेदना

Raila Odinga (Photo - Washington Post)
केन्या (Kenya) के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा (Raila Odinga) का निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में ओडिंगा का आज, बुधवार, 15 अक्टूबर को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। ओडिंगा भारत (India) दौरे पर थे, जहाँ केरल (Kerala) राज्य के एरनाकुलम (Ernakulam) जिले में आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। ओडिंगा, केन्या के पूर्व पीएम होने के साथ ही प्रमुख विपक्षी नेता भी थे और देश की राजनीति की एक जानी-मानी सख्सियत थे।
ओडिंगा के निधन पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मेरे प्रिय मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा के निधन से मुझे गहरा दुःख हुआ है। वह एक प्रखर राजनेता और भारत के अच्छे दोस्त थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे उन्हें करीब से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारा सहयोग वर्षों तक जारी रहा। भारत, हमारी संस्कृति, मूल्यों और प्राचीन ज्ञान के प्रति उनका विशेष लगाव था। यह भारत-केन्या संबंधों को मज़बूत करने के उनके प्रयासों में भी दिखाई देता था। वह विशेष रूप से आयुर्वेद और भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के प्रशंसक थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के स्वास्थ्य पर इनके सकारात्मक प्रभाव को देखा था। इस दुःख की घड़ी में मैं उनके परिवार, मित्रों और केन्या के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।"
