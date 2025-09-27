Gen-Z के विद्रोह के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए पूर्व पीएम ओली

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा अपने इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। इससे पहले जनरेशन-जेड के विरोध प्रदर्शनों के कारण उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। ओली के इस्तीफे के बाद उनकी पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि शनिवार को उन्होंने भक्तपुर में सीपीएन-यूएमएल की छात्र शाखा राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया।