विदेश

Gen-Z के विद्रोह के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए पूर्व पीएम ओली

नेपाल में Gen-Z ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन किया। इस आंदोलन में करीब 74 लोगों की मौत हुई थी।

भारत

Ashib Khan

Sep 27, 2025

इस्तीफा देने के बाद पहली बार नजर आए केपी शर्मा ओली (Photo-ANI)

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा अपने इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। इससे पहले जनरेशन-जेड के विरोध प्रदर्शनों के कारण उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। ओली के इस्तीफे के बाद उनकी पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि शनिवार को उन्होंने भक्तपुर में सीपीएन-यूएमएल की छात्र शाखा राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया।

इस्तीफे के बाद नहीं आए नजर

बता दें कि केपी ओली इस्तीफा देने के बाद नजर नहीं आई थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको पहले नेपाल सेना ने शरण दी थी, इसके बाद उन्हें एक अस्थायी आवास में भेज दिया था।

9 सितंबर को दिया था इस्तीफा

बता दें कि केपी शर्मा ओली ने कहा- 9 सितंबर को मैंने इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 8 सितंबर को जो घटना हुई थी, वह अवांछनीय थी और मेरा प्रयास था कि इसे और बढ़ने न दिया जाए. लेकिन जब मुझे लगा कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो मैंने पद से इस्तीफा दे दिया।

नेपाल में जेड-जी ने किया प्रदर्शन

बता दें कि नेपाल में Gen-Z ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन किया। वहीं काठमांडू में शुरू हुए ये प्रदर्शन तेजी से हिंसक हो गए, जिसमें ऐतिहासिक इमारतों को आग लगाई गई और पुलिस से झड़पें हुईं।

सुशीला कार्की बनी अंतरिम पीएम 

केपी ओली के इस्तीफे के बाद उनकी जगह पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं। वहीं ओली ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आदेश दने के आरोपों का सार्वजनिक रूप से खंडन किया था।

74 लोगों की हुई मौत

बता दें कि जेन-जी के आंदोलन में कुल 74 लोगों की मौत हुई। वहीं आंदोलन के बाद पूर्व पीएम केपी शर्मा की वापसी को राजनीतिक विश्लेषक उनकी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश मान रहे हैं। 

विदेश

Published on:

27 Sept 2025 10:10 pm

Hindi News / World / Gen-Z के विद्रोह के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए पूर्व पीएम ओली

