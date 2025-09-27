भारत, रूस और चीन: छोटे परमाणु रिएक्टर की दौड़ में कौन है सबसे आगे और क्यों ?

Small Modular Reactors: आज की दुनिया में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों के कारण छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (Small Modular Reactors) नई उम्मीद बन कर उभरे हैं। ये छोटे और फैक्ट्री में बने रिएक्टर पारंपरिक बड़े परमाणु प्लांट्स (Nuclear Energy Innovation) की तुलना में ज्यादा तेज़ और सुरक्षित तरीके से बिजली प्रदान करते हैं। रूस, चीन और भारत इस तकनीक को अपनाने और विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम इस क्षेत्र में अग्रणी है। उन्होंने आइसब्रेकर जहाजों में लंबे समय से छोटे रिएक्टरों का सफल उपयोग किया है। अब रूस याकुटिया क्षेत्र में छोटे रिएक्टर बना रहा है और उज़्बेकिस्तान को भी सप्लाई कर रहा है। वहीं चीन ने 100 मेगावाट क्षमता वाला एक परीक्षण रिएक्टर (India Nuclear Power)स्थापित कर इस तकनीक में अपनी पकड़ मजबूत की है। भारत भी पीछे नहीं है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्वदेशी रूप से छोटे रिएक्टर बनाने पर काम कर रहा है।