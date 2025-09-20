पाकिस्तान ने उड़ा दिए अमेरिका और इजरायल के होश, कहा- जरूरत पड़ी तो देंगे सऊदी अरब को अपना एटम बम

पाकिस्तान के लिए यह समझौता क्या नासूर बनेगा। यह सवाल भी उठने लगा है, क्योंकि इस समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तानी सेना को यमन में किराए के सैनिक के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल, साऊदी अरब सालों से यमन में विद्रोही गुट हूतियों को हटाने में जुटा है, लेकिन हर बार नाकाम रहा है। हूतियों ने कई बार साउदी के रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी भी की है। ऐसे में यदि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने साऊदी पर फिर से हमला किया तो पाकिस्तान को नए समझौते के तहत मजबूरन अपनी सेना को यमन में उतारनी पड़ेगी।