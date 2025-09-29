अमेरिका के चर्च में अचानक चलने लगीं ताबड़तोड़ गोलियां, 4 लोगों की मौत और 8 घायल

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)
अमेरिका में मिशिगन राज्य के ग्रैंड ब्लैंक स्थित एक चर्च में जमकर गोलीबारी हुई है। इसमें अब तक चार लोगों की मौत हो गई है। जबकि 8 लोगों के घायल होने सूचना है। यह घटना रविवार को डेट्रॉइट में मौजूद चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स में हुई।
पुलिस के हवाले से एनबीसी न्यूज ने बताया कि इस हमले के बाद घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। हमलावर एक पुरुष है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। फिलहाल, उसका नाम उजागर नहीं किया गया है।
जानकारी के मुताबिक, हमलावर चर्च में तेजी से अपनी कार लेकर घुस गया और प्रार्थना सभा के दौरान भीड़ पर गोलीबारी करने लगा। वहीं, चर्च में गोलीबारी के बाद पुलिस ने बंदूकधारी को ढेर भी कर दिया।
पुलिस ने बताया कि हमलावर ने चर्च में जानबूझकर गोलीबारी की थी। गोलीबारी की घटना के बाद चर्च में आग लगने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस ने लोगों से उस इलाके से फिलहाल दूर रहने का आग्रह किया है क्योंकि आपातकालीन राहत अभियान जारी है।
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें मिशिगन में हुई भयावह चर्च गोलीबारी की जानकारी दे दी गई है।
खबर पर अपडेट जारी है…
