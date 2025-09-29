अमेरिका के चर्च में अचानक चलने लगीं ताबड़तोड़ गोलियां, 4 लोगों की मौत और 8 घायल

अमेरिका के मिशिगन राज्य में एक चर्च में गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हुए हैं। हमलावर की उम्र लगभग 40 साल है, जिसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। घायलों में से दो की हालत गंभीर है और पुलिस जांच में जुटी है। less than 1 minute read