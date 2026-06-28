Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, सिविलियन प्लेन क्रैश में 11 लोगों की मौत

फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विमान देश के पूर्वी हिस्से में क्रैश हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं। अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए घटनास्थल के आसपास का क्षेत्र सील कर दिया है। हालांकि अभी तक विमान हादसे की असली वजह सामने नहीं आई है। फ्रांस के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आने वाले समय में हादसे से जुड़ी और जानकारी, मृतकों की पहचान और दुर्घटना के कारणों को लेकर आधिकारिक बयान जारी किए जाने की उम्मीद है।