Israel Defense Deal: फिलिस्तीन,ईरान और लेबनान की परवाह किए बिना इजरायल ने दो मुस्लिम देशों को एडवांस मिलिट्री सिस्टम बेचा

Israel Defense Deals with Qatar Saudi Arabia : आम तौर पर इजरायल को मुस्लिम देश अपना दुश्मन समझते हैं और उससे दूरी बना कर रखते हैं, लेकिन मुस्लिम देशों और मुसलमानों की परवाह किए बिना कतर और सऊदी अरब ने इजरायल से करोड़ों डॉलर के हथियार खरीदे हैं। दस्तावेज़ों और तस्वीरों के अनुसार एलबिट सिस्टम्स और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने कतर और सऊदी अरब को उन्नत रक्षा प्रणालियां बेची हैं। सामान्य कतर और सऊदी अरब ने औपचारिक राजनयिक संबंध न होने के बावजूद इजरायल से एयरक्राफ्ट के पुर्जे और लड़ाकू हेलमेट खरीदे और इजरायल ने कतर और सऊदी अरब को एडवांस मिलिट्री सिस्टम बेच दिया।