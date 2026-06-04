4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

फ्रीडम शिपः समुद्र पर तैरता एक अनोखा शहर, जो लगातार लगाएगा दुनिया का चक्कर

Freedom Ship: फ्रीडम शिप एक प्रस्तावित तैरता हुआ शहर है जो समुद्र में लगातार यात्रा करेगा और दुनिया का चक्कर लगाएगा। करीब 80 हजार लोगों की क्षमता वाला यह विशाल जहाज शहर जैसी सभी सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें घर, स्कूल, अस्पताल और मनोरंजन केंद्र शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 04, 2026

Freedom Ship

फ्रीडम शिप (image - freedomship.com)

Freedom Ship: क्या आपने कभी ऐसे शहर की कल्पना की है जो लगातार दुनिया का चक्कर लगाता रहे? यह विचार सुनने में भले ही साइंस-फिक्शन विज्ञान-कथा जैसा लगे, लेकिन 'फ्रीडम शिप' नाम का एक प्रोजेक्ट इसी सपने को साकार करने वाला है। करीब 1.37 लाख करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित फ्रीडम शिप एक विशाल तैरता हुआ शहर होगा। इसमें 80 हजार लोग रह सकेंगे। यह दुनिया के किसी भी क्रूज से कई गुना बड़ा होगा।

क्या है फ्रीडम शिप?

फ्रीडम क्रूज इंटरनेशनल की योजना के अनुसार, फ्रीडम शिप कोई सामान्य क्रूज जहाज नहीं होगा। यह ऐसा समुद्री शहर होगा जहां लोग लंबे समय तक रह सकेंगे, काम कर सकेंगे और अपनी दैनिक जिंदगी जी सकेंगे। फ्रीडम क्रूज लाइन के सीईओ रोजर गूच का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए निवेश जुटाना सबसे बड़ी चुनौती है।
- 50,000 स्थायी निवासी रह सकेंगे।
- 10,000 पर्यटकों की जगह
- 20,000 क्रू मेंबर्स और कर्मचारी होंगे।

एक मील लंबा होगा जहाज

फ्रीडम शिप की लंबाई लगभग एक मील (करीब 1.6 किलोमीटर) होगी। यह वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े क्रूज जहाजों में शामिल आइकन ऑफ द सीज से भी लगभग आठ गुना बड़ा होगा।

जहाज में होंगी शहर जैसी सभी सुविधाएं

फ्रीडम शिप में रहने वाले लोगों को शहरों जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें 15,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम, स्कूल और कॉलेज, शॉपिंग सेंटर, रेस्तरां और क्लब, म्यूजियम, पार्क और हरित क्षेत्र, म्यूजिक ऑडिटॉरियम, वाटर पार्क और आवासीय कॉलोनियां भी होंगी। इसका उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां लोग बिना जहाज छोड़े रह सकें, पढ़ाई कर सकें, रोजगार पा सकें और आनंद ले सकें।

परमाणु ऊर्जा से चलेगा जहाज

प्रस्तावित योजना के अनुसार, यह जहाज परमाणु ऊर्जा से संचालित होगा। इससे इसे लंबे समय तक समुद्र में चलाने के लिए आवश्यक बिजली और ऊर्जा मिल सकेगी। विशाल आकार के कारण यह सामान्य बंदरगाहों पर नहीं लग सकेगा इसलिए यह समुद्र में ही रहेगा। इस पर जरूरी सामान छोटी नौकाएं ले जाएंगी।

दो-तीन साल में लगाएगा दुनिया का चक्कर

कंपनी के अनुसार फ्रीडम शिप लगातार दुनिया के विभिन्न हिस्सों का यात्रा करेगा। लगभग हर दो से तीन वर्ष में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाएगा। जहाज में रहने वाले लोग अपना घर बदले बिना दुनिया के अलग-अलग देशों, संस्कृतियों और क्षेत्रों का अनुभव कर सकेंगे। यात्रियों को तट तक पहुंचाने के लिए विशेष फेरी सेवाएं उपलब्ध होंगी। जहाज के ऊपरी हिस्से में आठ हेलिपैड भी बनाए जाने की योजना है।

भारत में एथेनॉल क्रांति की तैयारी: नितिन गडकरी बोले-हवाई जहाज भी चलेंगे ग्रीन फ्यूल से

ये भी पढ़ें
nitin gadkari

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Jun 2026 04:55 am

Hindi News / World / फ्रीडम शिपः समुद्र पर तैरता एक अनोखा शहर, जो लगातार लगाएगा दुनिया का चक्कर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इजरायली आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान, कहा- लेबनान में कोई वास्तविक युद्धविराम नहीं चल रहा

Israeli military chief says no ceasefire in Lebanon amid rising Israel-Hezbollah tensions.
विदेश

अंगोला में मिलीं जीवों की दर्जनों नई प्रजातियां, नीली चमक छोड़ने वाली मकड़ी भी मिली

spider
विदेश

5,300 साल पुरानी ओत्जी ममी में जिंदा मिले सूक्ष्मजीव, नई स्टडी में खुलासा

Otzi the Iceman mummy with ancient microbes.
विदेश

पाकिस्तान में आतंक का बढ़ता खतरा, मई में 128 हमले; सुरक्षाबलों की मौतों में 143% की बढ़ोतरी

Terrorism in Pakistan
विदेश

भारत समेत 54 देशों पर अमेरिका लगा सकता है 12.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ

US President Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.