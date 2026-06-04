फ्रीडम शिपः समुद्र पर तैरता एक अनोखा शहर, जो लगातार लगाएगा दुनिया का चक्कर

Freedom Ship: क्या आपने कभी ऐसे शहर की कल्पना की है जो लगातार दुनिया का चक्कर लगाता रहे? यह विचार सुनने में भले ही साइंस-फिक्शन विज्ञान-कथा जैसा लगे, लेकिन 'फ्रीडम शिप' नाम का एक प्रोजेक्ट इसी सपने को साकार करने वाला है। करीब 1.37 लाख करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित फ्रीडम शिप एक विशाल तैरता हुआ शहर होगा। इसमें 80 हजार लोग रह सकेंगे। यह दुनिया के किसी भी क्रूज से कई गुना बड़ा होगा।