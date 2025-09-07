‘डिफेंस’ से ‘वॉर’… अमेरिकी मंत्रालय का नाम बदलने से दुनिया में क्या होगा असर? यहां समझें ट्रंप की रणनीति

वॉर डिपार्टमेंट 1789 में बनाया गया था और यह नाम 1947 तक चला। उस समय सेना और नौसेना अलग-अलग विभागों के तहत थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इसे डिफेंस डिपार्टमेंट में बदल दिया ताकि सेना, नौसेना व वायु सेना की योजनाओं का समावेश हो सके। उद्देश्य पर्ल हार्बर हमले में हुई चूक से बचना था। अब फिर पुराना नाम लौट आया है।