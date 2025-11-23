जोहान्सबर्ग भूचाल : ट्रंप बहिष्कार में मोदी का 6-सूत्री हमला और 5 बड़े नतीजे, G-20 ने अमेरिका को ठेंगा दिखाया !

G-20 Summit 2025 Johannesburg: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहली बार अफ्रीकी मिट्टी पर G-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit 2025 Johannesburg) ने दुनिया का रुख भारत की ओर कर दिया। इस बार 21 से 23 नवंबर को चले तीन दिवसीय आयोजन में राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने उद्घाटन भाषण में कहा कि उनका देश G-20 की एकजुटता और सम्मान बचाने के लिए कटिबद्ध है। रामफोसा ने जोर दिया कि एजेंडे (PM Modi 6-Point Agenda) में वैश्विक दक्षिण और अफ्रीका की प्राथमिकताओं को जगह मिलेगी। एक दिन पहले पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत की, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज (Australian PM Anthony Albanese) से मुलाकात शामिल थी। मोदी ने एक्स पर लिखा, "जोहान्सबर्ग पहुंच गया। वैश्विक मुद्दों पर नेताओं से उत्पादक चर्चा की उम्मीद है।" समिट के अंतिम दिन से पहले, यहां पांच बड़े निष्कर्ष सामने आए हैं, जो दुनिया बदल सकते हैं।