पुतिन, ट्रंप, जिनपिंग नहीं होंगे शामिल, पीएम मोदी के लिए G-20 शानदार मौका, मेलोनी संग खूब जमी

जोहान्सबर्ग में चल रहे जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की अनौपचारिक भेंट ने सबका ध्यान खींच लिया। दोनों की हल्की-फुल्की बातें और गर्मजोशी वाले अभिवादन ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। यह पल भारत और इटली के बीच गहरे होते संबंधों का जीता-जागता नमूना बन गया। सम्मेलन के साइडलाइन्स पर हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। मेलोनी ने मोदी को 'नमस्ते' के साथ स्वागत किया, जबकि मोदी ने अपनी मुस्कान से जवाब दिया। वीडियो में दोनों को हाथ मिलाते और हंसते देखा गया, जो वैश्विक मंच पर सकारात्मक संदेश दे रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रमापोसा ने भी मोदी का स्वागत किया, लेकिन यह पल सबसे ज्यादा वायरल हुआ।