Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

गैस लीक से बिल्डिंग में हुआ धमाका, ईरान में 6 लोगों की मौत

Iran Gas Explosion: ईरान में एक बिल्डिंग में गैस लीक की वजह से धमाका हो गया। इस धमाके के कारण 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

Tanay Mishra

Sep 17, 2025

Explosion
Explosion in Iran (Representational Photo)

ईरान (Iran) में आज, बुधवार, 17 सितंबर को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। खुजेस्तान (Khuzestan) प्रांत की राजधानी अहवाज़ (Ahvaz) शहर के पारदिस (Pardis) इलाके में आज तड़के सुबह एक चार-मंजिला आवासीय बिल्डिंग में अचानक से भीषण धमाका हो गया। धमाका काफी जोर से हुआ और इतना घातक था कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई और मलबे में तब्दील हो गई। धमाके के असर से आसपास की कुछ बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा।

6 लोगों की मौत

ईरान में खुजेस्तान प्रांत की राजधानी अहवाज़ शहर में आज हुए इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। सभी 6 पीड़ितों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें

भारत ने रूस-बेलारूस सैन्याभ्यास में लिया हिस्सा, अमेरिका की बढ़ सकती है टेंशन
विदेश
India joins Russia-Belarus military drills

कई लोग घायल

इस धमाके में कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को बिल्डिंग के मलबे के नीचे दे रेस्क्यू टीम ने भारी मशीन का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकाला और नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया। घायलों का इलाज चल रहा है और कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

किस वजह से हुआ धमाका?

जानकारी के अनुसार आवासीय बिल्डिंग में गैस लीक हो गई और कुछ ही देर में इसने आग पकड़ ली। इस वजह से भीषण धमाका हुआ बिल्डिंग में आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट को इस आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय अधिकारियों ने आसपास के निवासियों को सतर्क रहने और गैस उपकरणों की जांच करने की सलाह दी है।

ये भी पढ़ें

PM Modi Birthday: पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन आज, कार्यकाल के दौरान भारत के कई देशों से हुए अहम समझौते
विदेश
PM Narendra Modi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

17 Sept 2025 03:05 pm

Hindi News / World / गैस लीक से बिल्डिंग में हुआ धमाका, ईरान में 6 लोगों की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.