गैस लीक से बिल्डिंग में हुआ धमाका, ईरान में 6 लोगों की मौत

ईरान (Iran) में आज, बुधवार, 17 सितंबर को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। खुजेस्तान (Khuzestan) प्रांत की राजधानी अहवाज़ (Ahvaz) शहर के पारदिस (Pardis) इलाके में आज तड़के सुबह एक चार-मंजिला आवासीय बिल्डिंग में अचानक से भीषण धमाका हो गया। धमाका काफी जोर से हुआ और इतना घातक था कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई और मलबे में तब्दील हो गई। धमाके के असर से आसपास की कुछ बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा।