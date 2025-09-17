गैस लीक से बिल्डिंग में हुआ धमाका, ईरान में 6 लोगों की मौत

ईरान (Iran) में आज, बुधवार, 17 सितंबर को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। खुजेस्तान (Khuzestan) प्रांत की राजधानी अहवाज़ (Ahvaz) शहर के पारदिस (Pardis) इलाके में आज तड़के सुबह एक चार-मंजिला आवासीय बिल्डिंग में अचानक से भीषण धमाका हो गया। धमाका काफी जोर से हुआ और इतना घातक था कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई और मलबे में तब्दील हो गई। धमाके के असर से आसपास की कुछ बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा।
ईरान में खुजेस्तान प्रांत की राजधानी अहवाज़ शहर में आज हुए इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। सभी 6 पीड़ितों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
इस धमाके में कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को बिल्डिंग के मलबे के नीचे दे रेस्क्यू टीम ने भारी मशीन का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकाला और नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया। घायलों का इलाज चल रहा है और कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार आवासीय बिल्डिंग में गैस लीक हो गई और कुछ ही देर में इसने आग पकड़ ली। इस वजह से भीषण धमाका हुआ बिल्डिंग में आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट को इस आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय अधिकारियों ने आसपास के निवासियों को सतर्क रहने और गैस उपकरणों की जांच करने की सलाह दी है।