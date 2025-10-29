गाज़ा में युद्धविराम की फिर उड़ी धज्जियाँ, इज़रायली एयरस्ट्राइक्स में 64 फिलिस्तीनियों की मौत

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच युद्धविराम का कुछ दिन पहले उल्लंघन हुआ था, लेकिन उसे बाद दोनों पक्षों की तरफ से सीज़फायर समझौते के पालन पर एक बार फिर सहमति बन गई। लेकिन अब गाज़ा (Gaza) में युद्धविराम की एक बार फिर धज्जियाँ उड़ गई हैं। इज़रायल ने हमास पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमास ने इज़रायली सैनिकों पर हमला किया। ऐसे में इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने भी गाज़ा पर भारी एयरस्ट्राइक्स का आदेश दे दिया है।