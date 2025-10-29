गाज़ा में युद्धविराम की फिर उड़ी धज्जियाँ, इज़रायली एयरस्ट्राइक्स में 64 फिलिस्तीनियों की मौत

Israel air strikes in Gaza (Photo - Washington Post)
इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच युद्धविराम का कुछ दिन पहले उल्लंघन हुआ था, लेकिन उसे बाद दोनों पक्षों की तरफ से सीज़फायर समझौते के पालन पर एक बार फिर सहमति बन गई। लेकिन अब गाज़ा (Gaza) में युद्धविराम की एक बार फिर धज्जियाँ उड़ गई हैं। इज़रायल ने हमास पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमास ने इज़रायली सैनिकों पर हमला किया। ऐसे में इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने भी गाज़ा पर भारी एयरस्ट्राइक्स का आदेश दे दिया है।
नेतन्याहू के आदेश के बाद इज़रायली सेना ने गाज़ा में हाहाकार मचा दिया है। इज़रायली सेना ने गाज़ा में कई जगहों पर ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक्स की।
गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी के अनुसार इज़रायली एयरस्ट्राइक्स में 64 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है मृतकों में 24 बच्चे हैं।
इज़रायली एयरस्ट्राइक्स के चलते गाज़ा में 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें से कई घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों का नज़दीकी अस्पतालों और चिकित्सा शिविरों में इलाज चल रहा है। इज़रायली एयरस्ट्राइक्स के बाद अब हमास ने बाकी बचे मृत बंधकों के शव लौटाने से भी इनकार कर दिया है।
गौरतलब है कि इज़रायल और हमास के बीच युद्धविराम, अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने करवाया है। ऐसे में इसके उल्लंघन पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान भी सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा है कि गाज़ा में युद्धविराम समझौते पर किसी चीज़ का असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ट्रंप के इस तरह के दावों की पहले भी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं।
