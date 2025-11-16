Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ग़ाज़ा में सीज़फ़ायर का टूटा भ्रम: इज़राइल के 282 उल्लंघन, तारीख़वार हमलों ने 242 ज़िंदगियां छीनीं–ट्रंप के प्लान का काला सच

Gaza Ceasefire Violations 2025: ट्रंप की मध्यस्थता से 10 अक्टूबर 2025 को शुरू ​हुए गाजा सीजफायर के बाद इजराइल ने 282 उल्लंघन किए, हवाई हमलों से 242 फिलिस्तीनी मारे गए, सहायता रोक दी गई।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 16, 2025

Gaza Ceasefire Breaking

गाजा में जंगबंदी के बाद भी हमला होने से मातम पसरा। ( फाइल फोटो: वाशिंगटन पोस्ट.)

Gaza Ceasefire Violations 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Trump Truce Violations) की पहल पर इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच हुए सीजफायर (Gaza Ceasefire 2025) की धज्जियां बिखर गई हैं। यानि ग़ाज़ा पट्टी में शांति का सपना टूट चुका है। ट्रंप के बीच-बचाव से 10 अक्टूबर 2025 को इज़राइल और हमास के बीच सीज़फायर लागू हुआ था। लेकिन यह महज कागजी था। इज़राइल ने 'हमास खतरा' का बहाना बना कर हमलों का सिलसिला जारी ( Israel Gaza Strikes) रखा। ग़ाज़ा मीडिया कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि एक महीने के दौरान 282 उल्लंघन हुए – हवाई बमबारी, तोपों की गोलियां और सीधी फायरिंग जारी रही। नतीजा? 242 फिलिस्तीनी मारे गए, 622 घायल हुए, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र ने इसे समझौते का साफ उल्लंघन बताया, लेकिन इज़राइल इसे 'आत्मरक्षा' कह रहा है। ग़ाज़ा के लोग भूखे-प्यासे तंबुओं में सड़क पर हैं, जबकि सहायता के ट्रक सीमा पर अटके हुए हैं।

पूरे ग़ाज़ा पर भारी हवाई हमले किए

पहला बड़ा झटका 19 अक्टूबर को लगा। राफाह इलाके में इज़राइली सैनिकों पर हमला हुआ, दो सिपाही मारे गए। इज़राइल ने इसे हमास का काम बताया और पूरे ग़ाज़ा पर भारी हवाई हमले किए। राफाह और खान यूनिस में धमाके हुए, 26 से 44 लोग मारे गए। परिवार टूटे, घर उजड़ गए। इज़राइल ने सहायता रोक दी, लेकिन दबाव में वापस शुरू भी की। हमास ने हमले से इनकार किया, कहा 'हम सीज़फ़ायर का पालन कर रहे है'। इसके बावजूद अमेरिका ने हमास को दोषी ठहराया, लेकिन ग़ाज़ा स्वास्थ्य विभाग ने 44 मौतों की पुष्टि की। यह घटना बताती है कि ट्रूस कितना नाजुक था।

हमास ने इसे 'स्पष्ट उल्लंघन' कहा

फिर 28-29 अक्टूबर को एक और तूफान आया। इज़राइल ने हमास पर 'बंधकों के शवों को गलत सौंपने' का आरोप लगाया। रात भर हवाई हमले चले, देइर अल-बलाह में विस्थापितों के तंबू, घर और अस्पताल के पास के इलाके हमले का निशाना बने। इस हमले में 104 लोग मारे गए, जिनमें 46 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल थीं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, 'हमास ने तोड़ा, इसलिए सख्ती जरूरी है'। हमास ने इसे 'स्पष्ट उल्लंघन' कहा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस ने नागरिक मौतों की निंदा की। हमास ने 24 बंधकों के शव दिए, लेकिन चार बाकी हैं। ग़ाज़ा सिविल डिफेंस ने इसे 'भयानक नरसंहार' बताया।

इज़राइल ने 1500 से ज्यादा इमारतें नेस्तनाबूद कीं

उसके बाद नवंबर में हालात और बिगड़े, 11 नवंबर को सैटेलाइट तस्वीरों से यह तथ्य साफ हुआ कि इज़राइल ने 1500 से ज्यादा इमारतें नेस्तनाबूद कीं। राफाह, ग़ाज़ा सिटी के शेजिया और जबालिया कैम्प पर बम गिरे। इज़राइल ने इसे 'आतंकी ढांचा' साफ करने का नाम दिया, जो सीज़फायर के 13वें बिंदु के तहत जायज़ करार दिया गया। लेकिन विशेषज्ञों ने कहा, यह ट्रंप के 20-सूत्री प्लान का उल्लंघन है। ग़ाज़ा मीडिया ने 80 उल्लंघनों का जिक्र किया, जिसमें 97 मौतें बताई गईं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुताबिक वहां सहायता का आधा हिस्सा ही पहुंचा।

तंबू शहर डूब गए, लेकिन इज़राइल ने तिरपाल और तंबू आने नहीं दिए

मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। 15 नवंबर को बारिश ने मुसीबत दुगुनी कर दी। तंबू शहर डूब गए, लेकिन इज़राइल ने तिरपाल और तंबू आने नहीं दिए। अल जजीरा के अनुसार, ड्रोन हमले में दो जने मारे गए। हमास ने सीज़फ़ायर का का 'रोज़ाना उल्लंघन' होने की शिकायत की। संयुक्त राष्ट्र डैशबोर्ड से पता चला, 3451 ट्रक ही ग़ाज़ा पहुंचे, जबकि जरूरी 4 गुना ज्यादा। राफाह सुरंगों में फंसे 200 हमास लड़ाकों पर इज़राइल ने फ़ायरिंग की, IDF ने इसे 'समझौते के अनुरूप' कहा। कुल मिलाकर, 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक हवाई, तोप और गोलीबारी के 282 मामले सामने आए।

ट्रंप प्रशासन इज़राइल का साथ दे रहा है

बहरहाल ये घटनाएं गाजा को बर्बाद कर रही हैं। हमास ने 20 जिंदा बंधकों को रिहा किया, बदले में 250 फिलिस्तीनी कैदी रिहा हुए। लेकिन शवों का आदान-प्रदान रुक गया। विशेषज्ञों का कहना है, 'यह साफ तौर पर सीज़फ़ायर का उल्लंघन है'। यह भी साफ दिख रहा है कि ट्रंप प्रशासन इज़राइल का साथ दे रहा है, लेकिन कतर-मिस्र मध्यस्थ बन गए। दुनिया में सियोल से ओमान तक विरोध हो रहा है। गाजा में भुखमरी फैल गई है, हजारों लोग ठंड से कांप रहे हैं और झूठे सीज़फ़ायर की लोरियां गाई जा रही हैं। मानवाधिकार संगठन कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र को अब कदम उठाना चाहिए। आखिर शांति का नाम पर यह खूनी खेल कब तक चलेगा ?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

16 Nov 2025 05:16 pm

Published on:

16 Nov 2025 05:15 pm

Hindi News / World / ग़ाज़ा में सीज़फ़ायर का टूटा भ्रम: इज़राइल के 282 उल्लंघन, तारीख़वार हमलों ने 242 ज़िंदगियां छीनीं–ट्रंप के प्लान का काला सच

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

COP30 ब्राजील Vs भारत जलवायु संघर्ष: अमेज़न मार्च से दिल्ली प्रदूषण तक–समान चीखें, कैसे मिलेगा साझा न्याय

COP30 India Brazil Climate
विदेश

वेनेजुएला में युद्ध के लिए तैयार है ट्रंप? राष्ट्रपति निकोलस को हटाने के लिए 15,000 सैनिक कैरेबियन क्षेत्र में तैनात

US President Donald Trump
विदेश

लॉस एंजिल्स के जंगली तोतों की अनूठी दुनिया: पालतू से बने शहर के राजा, वैज्ञानिकों ने खोले रहस्य,जानें सच

Los Angeles Wild Parrots
विदेश

UN में ट्रंप को चुनौती, गाजा के मामले में इजराइल को भी रूस ने दिया झटका! आनन-फानन में पुतिन-नेतन्याहू की हुई बात

विदेश

Viral Video: कुकर में चाय बनाने का जुगाड़: दो सीटी लगीं, चाय पकी – लोग बोले, ‘ये तो चाय नहीं, दाल है!’

Pressure Cooker Tea Viral
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.