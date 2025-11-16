ग़ाज़ा में सीज़फ़ायर का टूटा भ्रम: इज़राइल के 282 उल्लंघन, तारीख़वार हमलों ने 242 ज़िंदगियां छीनीं–ट्रंप के प्लान का काला सच

Gaza Ceasefire Violations 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Trump Truce Violations) की पहल पर इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच हुए सीजफायर (Gaza Ceasefire 2025) की धज्जियां बिखर गई हैं। यानि ग़ाज़ा पट्टी में शांति का सपना टूट चुका है। ट्रंप के बीच-बचाव से 10 अक्टूबर 2025 को इज़राइल और हमास के बीच सीज़फायर लागू हुआ था। लेकिन यह महज कागजी था। इज़राइल ने 'हमास खतरा' का बहाना बना कर हमलों का सिलसिला जारी ( Israel Gaza Strikes) रखा। ग़ाज़ा मीडिया कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि एक महीने के दौरान 282 उल्लंघन हुए – हवाई बमबारी, तोपों की गोलियां और सीधी फायरिंग जारी रही। नतीजा? 242 फिलिस्तीनी मारे गए, 622 घायल हुए, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र ने इसे समझौते का साफ उल्लंघन बताया, लेकिन इज़राइल इसे 'आत्मरक्षा' कह रहा है। ग़ाज़ा के लोग भूखे-प्यासे तंबुओं में सड़क पर हैं, जबकि सहायता के ट्रक सीमा पर अटके हुए हैं।