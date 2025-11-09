इज़रायल-हमास युद्ध में 69,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच युद्धविराम चल रहा है, लेकिन समय-समय पर इसका उल्लंघन होता रहता है। युद्धविराम के बाद भी गाज़ा (Gaza) में अब तक करीब 241 लोगों की मौत हो चुकी हैं। अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम के तहत हमास ने जीवित इज़रायली बंधकों को रिहा कर दिया है और कई मृत बंधकों के शव भी लौटा दिए हैं। वहीं इज़रायल ने भी करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद कर दिया है। इसी बीच गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनियों से जुडी एक बड़ी जानकारी दी है।