गाजा में इजरायली हमलों का कहर: 57 मौतें, हमास ने ट्रंप प्लान पर चुप्पी साधी

Israeli air strikes continue in Gaza (Photo - Washington Post)
Gaza Israeli Attacks: गाजा पट्टी में इजरायली हमले(Gaza Israeli Attacks) जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स व स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, गुरुवार को गोलीबारी और हवाई हमलों में 57 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इसी बीच, हमास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव (Hamas Trump Proposal) पर अपनी राय बनाने में लगा हुआ है। यह योजना दो साल से चल रहे संघर्ष को रोकने का दावा करती है, लेकिन कई सवाल खड़े कर रही है। फिलिस्तीनियों (MSF Doctor Killed Gaza) को शांति की आस बंधी है, मगर योजना को इजरायल के हित में देखा जा रहा है। ट्रंप का प्लान साफ है - हमास को 48 बंधकों को छोड़ना होगा, जिनमें से करीब 20 अभी जिंदा माने जा रहे हैं। बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और लड़ाई का अंत। लेकिन हमास को सत्ता छोड़नी पड़ेगी और हथियार डालने होंगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे मान लिया है, पर फिलिस्तीनी राज्य की राह नहीं दिखाई। हमास के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ बातें बर्दाश्त से बाहर हैं, हालांकि डिटेल्स नहीं दीं। कतर और मिस्र जैसे मध्यस्थ कहते हैं कि और चर्चा जरूरी है।
देर अल-बलाह के अल-अक्सा अस्पताल में 16 शव पहुंचे। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (MSF) ने दुख जताया कि उनका एक चिकित्सक उमर हायेक बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए मारा गया। चार अन्य गंभीर रूप से जख्मी। 42 साल के हायेक को संगठन ने 'दयालु पेशेवर' कहा। वे हाल ही में गाजा शहर से भागे थे। युद्ध शुरू होने के बाद एमएसएफ का यह 14वां कर्मचारी है जो शहीद हुआ। गाजा शहर के शिफा अस्पताल में 5 शव और कई घायल पहुंचे, लेकिन स्टाफ को पहुंचने में दिक्कत हो रही क्योंकि इजरायल शहर पर कब्जे की कोशिश में लगा हुआ है।
अन्य जगहों पर गोलीबारी से 7 और मौतें हो चुकी हैं। इजरायली सेना चुप है, लेकिन कहती है कि सिर्फ उग्रवादियों को निशाना बनाती है। हमास पर आरोप है कि वो आबादी वाले इलाकों से हमले कर नागरिकों को खतरे में डालता है। दक्षिण गाजा के नासिर अस्पताल में 29 शव आए, जिनमें 14 सहायता वितरण के दौरान मारे गए। इजरायली सैन्य गलियारे में गोलीबारी आम है।
इसी बीच, इजरायल ने फिलिस्तीनियों के लिए प्रतीकात्मक सहायता ले जा रहे 40 जहाजों का बेड़ा रोक लिया। इसमें ग्रेटा थुनबर्ग और यूरोपीय सांसद शामिल थे। मकसद था 18 साल पुरानी नाकेबंदी तोड़ना। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कार्यकर्ता सुरक्षित हैं, उन्हें निर्वासित करने की प्रक्रिया चलेगी। पश्चिमी तट पर एक फिलिस्तीनी हमलावर मारा गया, दूसरा गिरफ्तार। सेना चौकी पर कार रैमिंग और फायरिंग का शिकार बचा।
हमास अधिकारी ने कहा कि ट्रंप-नेतन्याहू प्लान के कुछ हिस्से बदलने पड़ेंगे। अन्य गुटों से सलाह के बाद जवाब आएगा। कतर-मिस्र को चिंताएं बता दीं। 7 अक्टूबर 2023 के हमले में 1200 इजरायली मारे गए, 251 बंधक बने। ज्यादातर रिहा हो चुके हैं। ट्रंप योजना सहायता बहाल और पुनर्निर्माण का वादा करती है, लेकिन 20 लाख फिलिस्तीनियों को अंतरराष्ट्रीय कंट्रोल में रखेगी।
गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े: 66,200 से ज्यादा मौतें, 1.7 लाख घायल। आधे महिलाएं-बच्चे। यूएन इसे भरोसेमंद मानता है। पिछले महीने 4 लाख लोग गाजा शहर से भागे। रक्षा मंत्री ने कहा, शहर छोड़ो वरना उग्रवादी माने जाओगे। हमास कमजोर लेकिन रॉकेट दाग रहा। बुधवार को 7 दागे, कोई हताहत नहीं।
यह घटनाक्रम गाजा संकट की भयावहता दिखाता है, जहां नागरिक मौतें बढ़ रही हैं। ट्रंप प्रस्ताव अगर इकतरफा रहा तो शांति दूर। अंतरराष्ट्रीय दबाव जरूरी है।
