गाज़ा में युद्ध हुआ खत्म! अमेरिका ने हमास को दिया आश्वासन, फिलिस्तीनियों ने मनाया जश्न

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहा युद्ध अब खत्म हो गया है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। गाज़ा में चल रहा युद्ध (Gaza War) अब खत्म हो गया है। इस बारे में हमास के वार्ताकार ने जानकारी दी है। हमास के वार्ताकार ने बताया कि अमेरिका (United States Of America) के मध्यस्थों की तरफ से इस बात का आश्वासन दिया गया है कि गाज़ा में अब युद्ध खत्म हो गया है और इज़रायल की तरफ से अब और हमले नहीं किए जाएंगे।