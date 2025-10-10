गाज़ा में युद्ध हुआ खत्म! अमेरिका ने हमास को दिया आश्वासन, फिलिस्तीनियों ने मनाया जश्न

Gaza war is over! (Photo - Patrika Graphics)
इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहा युद्ध अब खत्म हो गया है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। गाज़ा में चल रहा युद्ध (Gaza War) अब खत्म हो गया है। इस बारे में हमास के वार्ताकार ने जानकारी दी है। हमास के वार्ताकार ने बताया कि अमेरिका (United States Of America) के मध्यस्थों की तरफ से इस बात का आश्वासन दिया गया है कि गाज़ा में अब युद्ध खत्म हो गया है और इज़रायल की तरफ से अब और हमले नहीं किए जाएंगे।
गाज़ा में शांति की स्थापना के लिए पहले चरण के तहत हमास और इज़रायल में बंधकों और कैदियों की रिहाई पर सहमति बन गई है। हमास की तरफ से सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा किया जाएगा और इज़रायल की तरफ से करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया जाएगा। यह प्रक्रिया करीब 72 घंटों में पूरी हो सकती है, जिसके लिए इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के ऑफिस ने तैयारी शुरू कर दी है।
गाज़ा में शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर सहमति बनने और गाज़ा में युद्ध खत्म होने की बात से फिलिस्तीनी बहुत खुश हैं और वो सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। इतना ही नहीं, फिलिस्तीनी तो इज़रायल के खिलाफ इसे अपनी जीत बताने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का इज़रायल और हमास, दोनों पर दबाव बनाने का फायदा हुआ है और यह युद्ध खत्म हो गया है। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप ने इस युद्ध को रोकने के अपने प्रयासों को तेज़ कर दिया था और हमास के साथ इज़रायल को भी गाज़ा में शांति प्रस्ताव के पहले चरण के लिए राज़ी कर लिया। हालांकि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ट्रंप ने यह शांति का नोबेल पुरस्कार (Nobel Peace Prize) पाने के लिए किया है।
