भारतीय पेशेवरों के स्वागत के लिए जर्मनी तैयार, कहा – “जर्मन कार जैसी भरोसेमंद हमारी प्रवासी नीति”

ट्रंप के फैसले के बाद जर्मनी ने भारतीय पेशेवरों का खुले दिल से स्वागत करने का ऐलान किया है। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन (Philipp Ackermann) ने भारतीय पेशेवरों को सीधा संदेश दिया है कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्थिर और भरोसेमंद प्रवासी नीति के साथ शानदार करियर अवसर प्रदान करती है। एकरमैन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर भारतीयों से अपील करते हुए कहा, "मेरी अपील है कि सभी उच्च कौशल वाले भारतीय जर्मनी आएं। आइटी, प्रबंधन, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत से आने वाले लोगों के लिए जर्मनी में अपार संभावनाएं हैं। जर्मनी में काम करने वाले भारतीय औसतन स्थानीय नागरिकों से ज़्यादा कमाते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय हमारी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा योगदान देते हैं। हम मेहनत पर विश्वास करते हैं और सर्वश्रेष्ठ नौकरियाँ उन्हीं को देते हैं जो उसके हकदार हैं।"