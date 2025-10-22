जर्मनी का बड़ा फैसला, अमेरिका में शटडाउन से प्रभावित अमेरिकी सेना के स्थानीय कर्मचारियों को दिया जाएगा वेतन

US troops in Germany (Photo - Washington Post)
अमेरिका (United States Of America) में पिछले 3 हफ्ते से सरकारी शटडाउन चल रहा है। इसका असर देश में सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है, जिन्हें वेतन मिलने में देरी हो रही है। इसका असर अमेरिकी सेना पर भी पड़ रहा है और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में अमेरिकी सेना के लिए काम करने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में अब जर्मनी (Germany) में एक बड़ा फैसला लिया गया है।
अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर काम करने वाले जर्मन नागरिक कर्मचारियों के वेतन में देरी होने की वजह से अब जर्मनी ने घोषणा की है कि इन प्रभावित स्थानीय कर्मचारियों को तत्काल वेतन दिया जाएगा। यह कदम जर्मन श्रम कानूनों के अनुपालन और कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जर्मनी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर काम करने वाले जर्मन कर्मचारियों को वेतन देने की ज़िम्मेदारी अमेरिका की ही है। हालांकि सरकारी शटडाउन की वजह से जर्मनी सरकार फिलहाल इन स्थानीय कर्मचारियों को वेतन देगी, लेकिन बाद में यह राशि अमेरिकी सरकार से वसूल ली जाएगी।
