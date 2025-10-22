Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

जर्मनी का बड़ा फैसला, अमेरिका में शटडाउन से प्रभावित अमेरिकी सेना के स्थानीय कर्मचारियों को दिया जाएगा वेतन

जर्मनी ने अमेरिका में शटडाउन से प्रभावित अमेरिकी सेना के स्थानीय कर्मचारियों के विषय में एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है यह फैसला? आइए नज़र डालते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 22, 2025

US troops in Germany

US troops in Germany (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) में पिछले 3 हफ्ते से सरकारी शटडाउन चल रहा है। इसका असर देश में सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है, जिन्हें वेतन मिलने में देरी हो रही है। इसका असर अमेरिकी सेना पर भी पड़ रहा है और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में अमेरिकी सेना के लिए काम करने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में अब जर्मनी (Germany) में एक बड़ा फैसला लिया गया है।

स्थानीय कर्मचारियों को दिया जाएगा वेतन

अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर काम करने वाले जर्मन नागरिक कर्मचारियों के वेतन में देरी होने की वजह से अब जर्मनी ने घोषणा की है कि इन प्रभावित स्थानीय कर्मचारियों को तत्काल वेतन दिया जाएगा। यह कदम जर्मन श्रम कानूनों के अनुपालन और कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

बाद में अमेरिका से वसूली जाएगी राशि

जर्मनी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर काम करने वाले जर्मन कर्मचारियों को वेतन देने की ज़िम्मेदारी अमेरिका की ही है। हालांकि सरकारी शटडाउन की वजह से जर्मनी सरकार फिलहाल इन स्थानीय कर्मचारियों को वेतन देगी, लेकिन बाद में यह राशि अमेरिकी सरकार से वसूल ली जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

22 Oct 2025 03:04 pm

Published on:

22 Oct 2025 02:55 pm

Hindi News / World / जर्मनी का बड़ा फैसला, अमेरिका में शटडाउन से प्रभावित अमेरिकी सेना के स्थानीय कर्मचारियों को दिया जाएगा वेतन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

NHS डॉक्टर की गिरफ्तारी: जिहाद के नारे और हमास की तारीफ पर मचा बवाल

NHS Doctor Arrest
विदेश

भारत सरकार ने नेपाल को दीं 81 स्कूल बसें, शिक्षा व्यवस्था को सुगम करने के लिए उठाया कदम

Indian government gives 81 school buses to Nepal
विदेश

अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस आज करेंगे इज़रायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात

Benjamin Netanyahu and JD Vance
विदेश

अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच तनाव में भारत की भूमिका से तालिबान ने किया इनकार, बताया बेबुनियाद आरोप

Mohammad Yaqoob
विदेश

पीएम की कुर्सी गंवाने के बाद अब पैतोंगटार्न शिनावात्रा ने दिया पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा

Paetongtarn Shinawatra
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.