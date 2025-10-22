जर्मनी का बड़ा फैसला, अमेरिका में शटडाउन से प्रभावित अमेरिकी सेना के स्थानीय कर्मचारियों को दिया जाएगा वेतन

अमेरिका (United States Of America) में पिछले 3 हफ्ते से सरकारी शटडाउन चल रहा है। इसका असर देश में सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है, जिन्हें वेतन मिलने में देरी हो रही है। इसका असर अमेरिकी सेना पर भी पड़ रहा है और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में अमेरिकी सेना के लिए काम करने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में अब जर्मनी (Germany) में एक बड़ा फैसला लिया गया है।