दान्योर में भूस्खलन से मची तबाही, जलापूर्ति बहाल कर रहे 8 वॉलंटियर्स की मौत, 8 लोग अभी भी फंसे हुए

Gilgit Baltistan Landslide: गिलगित-बाल्टिस्तान के दान्योर शहर में सोमवार तड़के भूस्खलन (Gilgit Baltistan Landslide) की घटना में 8 वॉलंटियर्स (Volunteers Killed in Landslide) की मौत हो गई, जबकि 6 जने घायल हो गए। इस जगह 8 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। एएनआई के अनुसार ये सभी लोग नहर से पानी की आपूर्ति (Danyor Water Crisis) फिर से शुरू करने के काम में लगे हुए थे। इस क्षेत्र में लगातार भारी बारिश और जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर पिघलने (Pakistan Climate Disaster) के कारण भूस्खलन जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं, जिससे जान-माल का नुकसान हो रहा है। दान्योर की मुख्य नहर में जल आपूर्ति बहाल करने के लिए 13 वॉलंटियर्स काम कर रहे थे, तभी अचानक भूस्खलन आ गया और वे मलबे में दब गए। स्थानीय रेस्क्यू टीम 1122 ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। घटना के दौरान जिला आपातकालीन अधिकारी अब्दुल बासित भी मौके पर मौजूद थे और राहत कार्य की निगरानी कर रहे थे।