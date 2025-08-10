पाकिस्तान के पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से मची तबाही, 166 की मौत, 121 मवेशी मरे,216 घर उजड़े

Pakistan Monsoon Floods 2025: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस समय मानसून का कहर (Pakistan Monsoon Floods 2025) जारी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित (Punjab Rain Death Toll) किया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, बारिश से अब तक 166 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। इसके अलावा, पंजाब में 121 पशुधन मारे गए हैं और 216 घर नष्ट हो गए हैं। सियालकोट और झेलम में दो और लोगों की मौत के बाद यह आंकड़ा बढ़ा है। इस दौरान प्रांत के कई शहरों में एक और दौर की मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। बारिश का सबसे ज्यादा असर सियालकोट, झेलम, लाहौर (Lahore Heavy Rain Crisis) और गुजरांवाला जैसे जिलों में देखा गया है। सियालकोट में सबसे अधिक 78 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि लाहौर में 43.4 मिमी और गुजरांवाला में 36.8 मिमी बारिश हुई। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह (Pakistan Rain Emergency) दी गई है।